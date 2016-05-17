المركزي المصري يطرح عطاء لبيع 120 مليون دولار لتغطية واردات منتجات طبية

القاهرة 17 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه سيبيع 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية طلبات استيراد منتجات طبية.

وأضاف المركزي في بيانه أن عطاء اليوم سيقتصر على تغطية طلبات استيراد "المنتجات الدوائية ومكونات تصنيع الأدوية واللقاحات والمواد الكيماوية المرتبطة بالأدوية ولبن الأطفال."

ويأتي تخصيص المركزي عطاء اليوم للمنتجات الطبية بعد موافقة مجلس الوزراء المصري أمس الأثنين على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيها (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20 بالمئة.

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

وقال ثلاثة متعاملين في السوق الموازية إنهما باعا الدولار اليوم بسعر يتراوح بين 10.88 و10.95 جنيه.

وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.