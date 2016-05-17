مقدمة 1-المركزي المصري يبيع 120 مليون دولار في عطاء لتغطية واردات منتجات طبية

(لإضافة نتيجة العطاء)

القاهرة 17 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 120 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للبنوك في العطاء الأسبوعي لتغطية طلبات استيراد منتجات طبية دون تغير عن سعره في العطاء السابق.

وذكر المركزي في بيان أن عطاء اليوم اقتصر على تغطية طلبات استيراد "المنتجات الدوائية ومكونات تصنيع الأدوية واللقاحات والمواد الكيماوية المرتبطة بالأدوية ولبن الأطفال."

ويأتي تخصيص المركزي عطاء اليوم للمنتجات الطبية بعد موافقة مجلس الوزراء المصري أمس الأثنين على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيها (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20 بالمئة.

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

وقال أربعة متعاملين في السوق الموازية إنهم باعوا الدولار اليوم بسعر يتراوح بين 10.88 و10.95 جنيه مقارنة مع 10.85-10.95 جنيه في الأسبوع الماضي.

وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.