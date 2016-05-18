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صباح الخير من رويترز

Wed May 18, 2016 4:12am GMT
 
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الأربعاء 18 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية

* مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتيح لضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية

* متحدث: قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية تستعيد نقطة تفتيش جنوبي مصراتة

* محادثات سوريا تفشل في الاتفاق على موعد لمفاوضات السلام

* المعارضة السورية تخشى هجوما على داريا المحاصرة بينما يتضور سكانها جوعا

* شتاينماير: محادثات سوريا تركز على وقف إطلاق النار والمساعدات

* أولوند يعلن تأجيل مؤتمر دولي السلام في الشرق الأوسط

* السيسي يقول حل القضية الفلسطينية يجعل السلام أكثر دفئا ويعرض الوساطة

* وزير: الفصائل الليبية توافق مبدئيا على مؤسسة نفط موحدة   يتبع
 