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الأربعاء 18 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية
* مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتيح لضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية
* متحدث: قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية تستعيد نقطة تفتيش جنوبي مصراتة
* محادثات سوريا تفشل في الاتفاق على موعد لمفاوضات السلام
* المعارضة السورية تخشى هجوما على داريا المحاصرة بينما يتضور سكانها جوعا
* شتاينماير: محادثات سوريا تركز على وقف إطلاق النار والمساعدات
* أولوند يعلن تأجيل مؤتمر دولي السلام في الشرق الأوسط
* السيسي يقول حل القضية الفلسطينية يجعل السلام أكثر دفئا ويعرض الوساطة
* وزير: الفصائل الليبية توافق مبدئيا على مؤسسة نفط موحدة يتبع