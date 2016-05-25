Sun 25 Dec 2016 | 3:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed May 25, 2016 5:18am GMT
 
[-] نص [+]

الأربعاء 25 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* الامم المتحدة تحث المتحاربين في الفلوجة على حماية المدنيين الفارين من القتال

* وصول 20 لاجئا سوريا وعراقيا إلى مدريد من اليونان

* الليبيون يكافحون لتوفير احتياجاتهم في ظل "شلل" اقتصادي

* رئيس الوزراء التركي يرفض تلميحا بتدخل إردوغان في شؤون الحكومة

* تركيا تنتقل إلى النظام الرئاسي حتى بدون التعديل الدستور

* القوات العراقية تقصف الفلوجة لليوم الثاني والأمم المتحدة قلقة على المدنيين

* رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو العالم لإنقاذ حل الدولتين قبل أن يتلاشى   يتبع
 