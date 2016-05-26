مصدر: وكيل محافظ المركزي المصري للسياسة النقدية تنضم لصندوق النقد

من إيهاب فاروق

القاهرة 26 مايو أيار (رويترز) - قال مصدر في البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن رانيا المشاط وكيل محافظ البنك للسياسة النقدية ستنضم لصندوق النقد الدولي مطلع أغسطس آب في منصب مستشار كبير الاقتصاديين في الصندوق.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أن المشاط "لم تستقل من المركزي بل حصلت على إجازة بدون راتب."