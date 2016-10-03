الاثنين 3 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون: القوات الليبية تحبط كمينا وتفقد ثمانية من أفرادها في معركة بسرت * سوريا تواصل تقدمها صوب حلب والأمم المتحدة تقول المستشفيات توشك على الانهيار * سانا: الجيش السوري يدعو المسلحين في شرق حلب للمغادرة ويقول سيضمن لهم خروجا آمنا * الاتحاد الأوروبي يقترح خطة جديدة للمساعدات في حلب السورية * الحوثيون يكلفون محافظ عدن السابق بتشكيل حكومة في صنعاء * التحالف العربي يقول إنه استهدف الحوثيين بعد هجوم على سفينة * إصابة ثلاثة ركاب في تدافع أثناء إخلاء طائرة بمطار القاهرة * أهم الأنباء العالمية * الكولومبيون يرفضون اتفاقا لإنهاء الحرب التي يشنها المتمردون الماركسيون منذ 52 عاما * مقاتلو طالبان يدخلون مدينة قندوز بشمال أفغانستان * متشددون يهاجمون قاعدة للجيش الهندي في كشمير ومقتل جندي * الجابون تعين حكومة جديدة بعد الفوز في انتخابات متنازع عليها * إثيوبيا تؤكد سقوط قتلى أثناء مهرجان والمعارضة تقول إن هناك 50 قتيلا * شرطة إثيوبيا تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء لتفريق محتجين * المجريون يرفضون توزيع المهاجرين بنظام الحصص في استفتاء لن يعتد بنتيجته * ماي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيبدأ بنهاية مارس القادم * إطلاق سراح ثلاث رهائن إندونيسيين في جنوب الفلبين * رئيس وزراء روسيا يتوقع نموا متواضعا في أوائل 2017 * سي.إن.إن: احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح داخل غرفتها بفندق بباريس السعودية * المملكة القابضة السعودية تبيع فندق فورسيزونز تورونتو مقابل 645 مليون ريال * ابيكورب تقول إنها طرحت أول سندات فورموزا لشركة بالسعودية * تعليق التداول على أسهم شركات الاتصالات السعودية من اليوم * مؤشر البورصة ينزل 3.11% إلى 5448.2 نقطة في الإغلاق السابق * مصر * مؤشر البورصة يهبط 0.3 بالمئة إلى 7881.11 نقطة عند الإغلاق يوم الخميس . الإمارات * مؤشر أبوظبي يصعد 0.62% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬ 4476.32 نقطة عند الإغلاق يوم الخميس * مؤشر دبي يرتفع 0.6% إلى 3474.38 نقطة عند الإغلاق يوم الخميس الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5398.4 نقطة عند الإغلاق يوم الخميس الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +164.70 +0.91% 18308.15 نقطة ستاندرد آند بورز +17.14 +0.80% 2168.27 ناسداك +42.85 +0.81% 5312.00 ستوكس 600 +0.20 +0.06% 342.92 نيكي (الساعة 0501 جمت يوم الاثنين ) +134.59 +0.82% 16584.43 النفط (الساعة 0501 جمت يوم الاثنين ) الخام الأمريكي -0.33 -0.68% 47.91 دولار/برميل برنت -0.23 -0.46% 49.96 العملات والذهب (الساعة 0501 جمت يوم الاثنين ) اليورو/الدولار 1.1233-1.1237‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 101.35-101.38 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2939-1.2940 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1314.60-1314.79 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)