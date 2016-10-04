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صباح الخير من رويترز

Tue Oct 4, 2016 4:08am GMT
 
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الثلاثاء 4 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا يقتربون من معقل للدولة
الإسلامية
    * الاتحاد الأوروبي على اتصال مع روسيا وإيران بشأن اقتراح
مساعدات لحلب
    * تاس: وزير الخارجية السوري يزور روسيا هذا الشهر    
    * سانا: تفجيران انتحاريان في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة
الحكومة
    * تركيا تعتقل شقيق كولن وأوامر بإلقاء القبض على 115
    * مصر تقول إنها قتلت قياديا بارزا بجماعة الإخوان في تبادل
لإطلاق النار
    * الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات إردوغان عن مساعدات المهاجرين
    * مصادر: مقتل 20 مسلحا وجنديين في اشتباكات بجنوب شرق تركيا
    * محكمة فلسطينية تقرر إجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط

أهم الأنباء العالمية
    *  عالم ياباني كشف أسرار آليات تجدد الخلية يفوز بجائزة نوبل
للطب
    *  مقتل 6 على الأقل وإصابة 35 في انفجار في سوق بأفغانستان
    *  وزير الاقتصاد: ألمانيا تريد دعم إيران في إصلاحاتها
    * الصليب الأحمر: الفيضانات تؤثر على 600 ألف شخص في كوريا
الشمالية
    * مقاتلو طالبان يدخلون مدينة قندوز بشمال أفغانستان 

السعودية
    * الاتصالات السعودية تتوقع أثارا إيجابية للرخصة الموحدة
    * السعودية للكهرباء توافق على طرح فرص لمشاريع استثمارية على
القطاع الخاص
    * مؤشر البورصة ينزل 0.6% إلى 5416.5  نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * المركزي المصري: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19.592
مليار دولار بنهاية سبتمبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 3.2% إلى 8133.12 نقطة عند الإغلاق
السابق

الإمارات
    * أرامكس دبي تؤسس مشروعا مشتركا للتجارة الإلكترونية مع
البريد الأسترالي
    * مؤشر أبوظبي ينزل 1.79%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4396.37  نقطة عند الإغلاق السابق 
    * مؤشر دبي يهبط 1.91% إلى 3408.06 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.74% إلى 5358.53 نقطة عند الإغلاق
السابق 

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -54.30        -0.30%        18253.85 نقطة
ستاندرد آند بورز    -7.07        -0.33%        2161.20
ناسداك            -11.128    -0.21%      5300.874
ستوكس 600        +0.31        +0.09%        343.23
نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
            +109.31    +0.66%        16707.98
    
النفط (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي           -0.26        -0.53%        48.55
دولار/برميل
برنت            -0.18           -0.35%        50.71

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1199-1.1200‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.11-102.12 ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2833-1.2838   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1309.55-1311.05 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 