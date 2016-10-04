المركزي المصري يطرح 120 مليون دولار في العطاء الدوري اليوم

القاهرة 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري طرح 120 مليون دولار في عطائه الدوري للعملة الأجنبية اليوم الثلاثاء دون تغيير عن العطاء السابق.

ولم يعلن المركزي بعد عن سعر بيع الدولار في العطاء أو الأحجام التي تم بيعها.

ويأتي العطاء الدوري اليوم بعد ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر أيلول إلى 19.582 مليار دولار في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه وطرح عطاء استثنائي للعملة.

ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.

ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء. وقال متعاملون في السوق الموازية اليوم إنهم باعوا العملة الأمريكية الليلة الماضية بأسعار في نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.