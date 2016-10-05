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صباح الخير من رويترز

Wed Oct 5, 2016 4:14am GMT
 
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الأربعاء 5 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * كيري: جهود السلام في سوريا يجب أن تستمر رغم تعليق
المحادثات مع روسيا
    * لافروف: روسيا تحاول حل الصراع السوري رغم تعليق التعاون مع
أمريكا
    * التلفزيون السوري: خمسة قتلى في قصف شنته المعارضة بمدينة
حلب
    * مقاتلو المعارضة في حلب السورية يقولون إنهم صدوا هجوما
روسيا
    * مسؤول ألماني: مسؤولون من خمس دول يجتمعون غدا الأربعاء لبحث
قضية سوريا
    * يلدريم يهدد الفصائل الكردية في شمال سوريا ويحذر من
اشتباكات طائفية بالعراق
    * وزير الدفاع التركي يحذر من أن هجوم الموصل قد يؤدي إلى تدفق
مليون لاجئ    
    * رئيس البرلمان الإيراني يلغي محادثات مع وزير الاقتصاد
الألماني الزائر
    * إيران توقع أول عقود النموذج الجديد للطاقة مع شركة محلية

أهم الأنباء العالمية
    * كيري: العلاقات القوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في
مصلحة أمريكا
    * ثلاثة علماء بريطانيين يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لعام
2016
    * إنقاذ أكثر من 6000 مهاجر من البحر المتوسط في يوم واحد
والعثور على 22 جثة
    * مسؤولون: القوات الأفغانية تطهر قندوز من مقاتلي طالبان
    * ويكيليكس سينشر وثائق عن الانتخابات الأمريكية وثلاث حكومات
    * شرطة جنوب أفريقيا تشتبك مع طلبة محتجين
    * توتال: أفريقيا قد تصبح مستوردا كبيرا للغاز الطبيعي المسال
بحلول 2025

السعودية
    * صحيفة: المركزي السعودي يدرس إعادة جدولة القروض العقارية
لموظفي الدولة
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.02% إلى 5525.7 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في مصر إلى 3.8 % في 2016
    * المركزي المصري يبقي سعر الجنيه مستقرا رغم تكهنات بخفضه
    * بورصة مصر عطلة الخميس المقبل بمناسبة 6 أكتوبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 8198.5 نقطة عند الإغلاق السابق

الإمارات
    * أدنوك الإماراتية تعلن عزمها دمج شركتين للعمليات النفطية
البحرية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.29%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4409.05  نقطة عند الإغلاق السابق 
    * مؤشر دبي يهبط 0.07% إلى 3405.61 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.11% إلى  5352.5 نقطة عند الإغلاق
السابق 

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -85.40        -0.47%        18168.45 نقطة
ستاندرد آند بورز    -10.71        -0.50%        2150.49
ناسداك            -11.217    -0.21%      5289.657
ستوكس 600        +2.87        +0.84%        346.10
نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
            +99.27          +0.59%        16834.92
    
النفط (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
الخام الأمريكي           +0.46        +0.94%        49.15
دولار/برميل
برنت            +0.44           +0.86%        51.31

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.77-102.82 ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2734-1.2739   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1274.36-1274.54 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 