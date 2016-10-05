صحيفة: صندوق النقد الدولي لن يناقش قرض مصر خلال الاجتماعات الحالية

القاهرة 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت صحيفة الشروق المصرية اليوم الأربعاء عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قوله إن "مسؤولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض مصر" 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ غدا الخميس.

كانت مصر أعلنت في أغسطس آب عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة‭ ‬نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.

ويلزم الاتفاق مصر بتدبير ما بين 5 و6 مليارات دولار من اتفاقيات ثنائية قبل التصويت على القرض في الصندوق. وكان جارفيس قال لرويترز في أغسطس آب إن مصر تحتاج إلى الحصول على تمويل إضافي قبل الذهاب إلى المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت الشروق إن مسؤولا بوزارة المالية أكد لها صحة تصريحات جارفيس بأن "الصندوق لن يناقش تفاصيل القرض (المصري) أو يجري أي اجتماعات خاصة به خلال الأسبوع الحالي."

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعقيب من وزارة المالية أو البنك المركزي.