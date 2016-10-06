الخميس 6 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري يقلص غاراته الجوية على حلب * طائرات إسرائيلية تهاجم غزة بعد سقوط صاروخ على بلدة إسرائيلية * الشرطة: ضربة جوية تقتل بالخطأ 20 من مقاتلي عشائر سنية عراقية * العراق يحذر تركيا من "حرب إقليمية" إذا لم تسحب قواتها * اتحاد الشغل التونسي يرفض مقترح الحكومة بتجميد زيادة الرواتب * انخفاض احتياطي العراق إلى 50 مليار دولار مع تراجع النفط * منظمة: شكوى تركية بحق المغرب بسبب إجراءات مكافحة الإغراق أهم الأنباء العالمية * إنقاذ أكثر من 11 ألف مهاجر قبالة ساحل ليبيا هذا الأسبوع * الأمم المتحدة: زيادة إنتاج الأفيون الأفغاني مع انهيار جهود المكافحة * القوى العالمية تتعهد بتقديم 15 مليار دولار لأفغانستان * الجزائر: خطة لاجتماع غير رسمي لمنتجي النفط في اسطنبول * اقتصادي فائز بنوبل يتوقع خروج إيطاليا وآخرين من منطقة اليورو * مصادر: ألمانيا تنوي خفض الضرائب 6.3 مليار يورو سنويا السعودية * مصادر: ماكدونالدز بصدد بيع امتياز بسنغافورة وماليزيا لمجموعة رضا * مؤشر البورصة يرتفع 1.08% إلى 5585.11 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مسؤول: صندوق النقد لن يبحث القرض هذا الاسبوع * مؤشر البورصة يرتفع 2.07% إلى 8368.52 نقطة عند الإغلاق السابق الإمارات * دولفين للطاقة توقع اتفاقا لشراء غاز قطري * مؤشر أبوظبي يهبط 0.35% إلى 4393.58 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.28% إلى 3362.17 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * الحكومة تعتزم منح كل مواطن 75 لتر بنزين مجانا شهريا * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 5354.82 نقطة عند الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +112.58 +0.62% 18281.03 نقطة ستاندرد آند بورز +9.24 +0.43% 2159.73 ناسداك +26.363 +0.50% 5316.020 ستوكس 600 -1.90 -0.55% 344.20 نيكي (الساعة 4.30 جمت يوم الخميس) +105.28 +0.63% 16923.52 النفط (الساعة 4.30 جمت يوم الخميس) الخام الأمريكي -0.33 -0.66% 49.50 دولار/برميل برنت -0.62 +0.32% 51.54 العملات والذهب (الساعة 4.30 جمت يوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1199-1.1200‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.48-103.49 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2716-1.2722 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1265.12-1265.34 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)