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صباح الخير من رويترز

Sun Oct 9, 2016 4:13am GMT
 
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الأحد 9 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * وزير: مقتل 82 في اليمن في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده
السعودية 
    * أمريكا تقول إنها ستراجع دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية
في اليمن 
    * الجيش السوري وحلفاؤه يتقدمون وروسيا تستخدم حق النقض
    * فيتو روسي ضد مشروع قرار فرنسي يطالب بإنهاء القصف الجوي
لحلب السورية 
    * الكويت تعتقل شخصا يعتقد أنه متشدد إسلامي بعد هجوم بسيارة
على أمريكيين
    * 

أهم الأنباء العالمية
    * انفجار يقتل أحد قيادي الطوارق خارج معسكر للأمم المتحدة
بشمال مالي 
    * مقتل شرطيين في إطلاق نار في بالم سبرينجز بولاية كاليفورنيا
الأمريكية 
    * إصابة جنديين أمريكيين في انفجار قنبلة في أفغانستان 
    * قطار يخرج عن القضبان في لونج أيلاند بولاية نيويورك
الأمريكية وإصابة مابين 15 و20 شخصا 
    * انقلاب مركب في سان فرانسيسكو وإصابة ثمانية ركاب 
    * وزير المالية الفلبيني يتطلع إلى استثمارات الصين
    * الكوليرا تقتل 13 في جنوب غرب هايتي في أعقاب الاعصار ماثيو 
    * إعصار ماثيو يغرق سواحل جنوب شرق أمريكا ومقتل أربعة في
فلوريدا
    * ترامب يتمسك بالبقاء في سباق الرئاسة بعد دعوات تطالبه
بالانسحاب   

السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.83% إلى 5631.26 نقطة في الإغلاق
السابق

    
مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يصعد 2.07% إلى 8368.52 نقطة عند الإغلاق
السابق

الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.09% إلى 4389.60 نقطة عند الإغلاق
السابق 
    * مؤشر دبي ينخفض 0.22% إلى 3354.63 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.65% إلى 5320.22 نقطة عند الإغلاق
السابق 

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -28.01     -0.15%        18240.49 نقطة
ستاندرد آند بورز    -7.08         -0.33%        2153.74
ناسداك            -14.447    -0.27%      5292.405
ستوكس 600        -3.18        -0.93%        339.64
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            -39.31       -0.23%        16860.09
    
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي           -0.63        -1.25%        49.81
دولار/برميل
برنت            -0.85           -1.62%        51.66

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.90-102.93   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2435-1.
2440   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1256.48-1257.45 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 