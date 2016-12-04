وزارة المالية:‭ ‬الرسوم الجمركية الجديدة على 320 سلعة تستهدف خفض الإستيراد

القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد إن قرار زيادة الرسوم الجمركية والتي بدأ تطبيقها على 320 سلعة تستهدف خفض الإستيراد وتشجيع الصناعة المحلية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الرسوم الجديدة ستزيد حصيلة الجمارك ستة مليارات جنيه (329.6 مليون دولار) سنويا بافتراض ثبات حجم الاستيراد عند المستوى الحالي.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وأكدت المالية في البيان الصحفي على أن الواردات من الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة لن تتأثر بالرسوم الجديدة.

وأضافت "الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والكوميسا وتركيا."

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقالت المالية إن الرسوم الجديدة ركزت على نوعين أساسيين من السلع الأول "السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك.