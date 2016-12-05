الاثنين 5 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري يقترب من حلب القديمة والمعارضة ترفض الانسحاب [ * مقاتلون: إصابة قائد بالمعارضة السورية في حلب بجروح خطيرة * الدولة الإسلامية تشن هجمات مضادة لإبطاء تقدم القوات العراقية في الموصل * رئيسة وزراء بريطانيا تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين * روحاني يقترح زيادة الميزانية لدعم النمو بعد فوز ترامب * القوات الليبية: نساء وأطفال يغادرون معقل الدولة الإسلامية في سرت * نتنياهو يقول إنه سيناقش مع ترامب الاتفاق النووي "السيئ" مع إيران أهم الأنباء العالمية * رئيس الوزراء الإيطالي رينتسي يقول إنه سيستقيل بعد هزيمته في الاستفتاء * رئيس وزراء‭ ‬نيوزيلندا يعلن استقالته بشكل مفاجئ * معسكر اليمين المتطرف يقر بالهزيمة في انتخابات الرئاسة بالنمسا * وكالة:الشرطة الباكستانية تقول إن 11 قُتلوا في حريق بأحد فنادق كراتشي * ارتفاع عدد قتلى حريق في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 33 * زعيم المعارضة في غانا يحث الناخبين على دعمه ويسعى لتغيير مسار الاقتصاد * آبي يأمل بتحقيق تقدم بشأن إبرام معاهدة سلام مع روسيا * الرئيس الأفغاني: طالبان لن تصمد شهرا دون دعم باكستان * بوتين: ترامب رجل ذكي وسيتفهم المسؤوليات الجديدة سريعا * رماد كاسترو يوارى الثرى وانتهاء تسعة أيام من الحداد في كوبا * الشرطة: مقتل 3 نساء في إطلاق رصاص ببلدة في فنلندا * * السعودية * مصادر: السعودية والكويت بصدد إعادة فتح حقول النفط بالمنطقة المحايدة هذا الشهر * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 7130.34 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في المزاد الأسبوعي * عبور لاند المصرية تطرح أسهمها في البورصة بحد أقصى 9.68 جنيه * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 11631.4 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * أبوظبي تجري تغييرات في مجلس إدارة شركتين حكوميتين للمطارات والسياحة * مؤشر أبوظبي ينزل 1.09% إلى 4261.86 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.67% إلى 3417.05 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مصادر: كويت إنرجي ترغب في إتمام قرض يصل إلى 100 مليون دولار بنهاية العام * صحيفة: الكويت ترغب في بيع مصفاة الشعيبة * مؤشر البورصة ينخفض 0.25% إلى 5554.9 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -21.51 -0.11% 19170.42 نقطة ستاندرد آند بورز +0.87 +0.04% 2191.95 ناسداك +4.55 +0.09% 5255.65 ستوكس 600 -1.50 -0.44% 339.36 نيكي (الساعة 0505 جمت اليوم الاثنين ) -169.38 -0.92% 18256.70 النفط (الساعة 0505 جمت اليوم الاثنين ) الخام الأمريكي -0.34 -0.66% 51.34 دولار/برميل برنت -0.34 -0.62% 54.12 دولار/برميل العملات والذهب (الساعة 0505 جمت اليوم الاثنين ) اليورو/الدولار 1.0560-1.0563‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 113.54-113.58 ين الاسترليني/الدولار 1.2688-1.2695 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1176.62-1176.84 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية- أحمد صبحي خليفة)