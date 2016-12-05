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صباح الخير من رويترز

Mon Dec 5, 2016 5:19am GMT
 
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الاثنين 5 ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش السوري يقترب من حلب القديمة والمعارضة ترفض الانسحاب
[
    * مقاتلون: إصابة قائد بالمعارضة السورية في حلب بجروح خطيرة
    * الدولة الإسلامية تشن هجمات مضادة لإبطاء تقدم القوات
العراقية في الموصل 
    * رئيسة وزراء بريطانيا تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي
بالبحرين
    * روحاني يقترح زيادة الميزانية لدعم النمو بعد فوز ترامب 
    * القوات الليبية: نساء وأطفال يغادرون معقل الدولة الإسلامية
في سرت
    * نتنياهو يقول إنه سيناقش مع ترامب الاتفاق النووي "السيئ" مع
إيران أهم الأنباء العالمية
    * رئيس الوزراء الإيطالي رينتسي يقول إنه سيستقيل بعد هزيمته
في الاستفتاء
    * رئيس وزراء‭ ‬نيوزيلندا يعلن استقالته بشكل مفاجئ 
    * معسكر اليمين المتطرف يقر بالهزيمة في انتخابات الرئاسة
بالنمسا 
    * وكالة:الشرطة الباكستانية تقول إن 11 قُتلوا في حريق بأحد
فنادق كراتشي
    * ارتفاع عدد قتلى حريق في أوكلاند بولاية كاليفورنيا
الأمريكية إلى 33 
    * زعيم المعارضة في غانا يحث الناخبين على دعمه ويسعى لتغيير
مسار الاقتصاد 
    * آبي يأمل بتحقيق تقدم بشأن إبرام معاهدة سلام مع روسيا 
    * الرئيس الأفغاني: طالبان لن تصمد شهرا دون دعم باكستان
    * بوتين: ترامب رجل ذكي وسيتفهم المسؤوليات الجديدة سريعا
    * رماد كاسترو يوارى الثرى وانتهاء تسعة أيام من الحداد في
كوبا 
    * الشرطة: مقتل 3 نساء في إطلاق رصاص ببلدة في فنلندا
    * 
    * السعودية
    * مصادر: السعودية والكويت بصدد إعادة فتح حقول النفط بالمنطقة
المحايدة هذا الشهر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 7130.34 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في المزاد
الأسبوعي
    * عبور لاند المصرية تطرح أسهمها في البورصة بحد أقصى 9.68
جنيه
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 11631.4 نقطة في الإغلاق
السابق.

الإمارات
    * أبوظبي تجري تغييرات في مجلس إدارة شركتين حكوميتين للمطارات
والسياحة
    * مؤشر أبوظبي ينزل 1.09% إلى 4261.86 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.67% إلى 3417.05 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * مصادر: كويت إنرجي ترغب في إتمام قرض يصل إلى 100 مليون
دولار بنهاية العام
    * صحيفة: الكويت ترغب في بيع مصفاة الشعيبة
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.25% إلى 5554.9  نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -21.51     -0.11%        19170.42 نقطة
ستاندرد آند بورز    +0.87      +0.04%        2191.95 
ناسداك            +4.55      +0.09%      5255.65 
ستوكس 600        -1.50        -0.44%        339.36
                                                   
    نيكي    (الساعة 0505 جمت اليوم الاثنين )
                -169.38     -0.92%        18256.70
    
النفط (الساعة 0505 جمت اليوم الاثنين )
الخام الأمريكي       -0.34        -0.66%        51.34
دولار/برميل                                       
برنت            -0.34      -0.62%        54.12 دولار/برميل

العملات والذهب (الساعة 0505 جمت اليوم الاثنين )
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        113.54-113.58   ين
الاسترليني/الدولار    1.2688-1.2695   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1176.62-1176.84 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية- أحمد صبحي خليفة)
 