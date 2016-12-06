الصين توقع اتفاقية ثنائية مع المركزي المصري بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات

بكين / القاهرة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقية ثنائية مع البنك المركزي المصري بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لتبادل العملات لأجل ثلاث سنوات.

وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان إن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين.