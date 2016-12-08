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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 8, 2016 4:42am GMT
 
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الخميس 8 ديسمبر كانون الأول 

     أهم الأنباء الإقليمية
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    * الجيش اللبناني يعتقل أربعة للاشتباه بضلوعهم في قتل جندي.
    * ألمانيا تحث إسرائيل على إلغاء تشريع المستوطنات "غير
الشرعي".
    * القوات الصومالية تستعيد بلدة ساحلية من فصيل موال للدولة
الإسلامية.
    * إنقاذ 26 راكبا من سفينة غرقت قبالة سواحل سقطرى اليمنية.
    * مسؤولون: جماعات مسلحة تسيطر على بن جواد الليبية قرب موانئ
نفط رئيسية.
    * وفاة مستشار عسكري روسي متأثرا بجراحه في قصف بحلب السورية.
    * الكرملين: اتفاق للسماح للمعارضة بمغادرة حلب ما زال مطروحا.
    * جنوب السودان يرحل صحفيا من أسوشيتد برس.
    * الجيش التركي: ضربات جوية تركية تقتل 23 من المتشددين في
بلدة الباب السورية.
    * مصدر عسكري سوري: صواريخ إسرائيلية سقطت قرب مطار المزة
العسكري فجر اليوم.
    * مسؤول من المعارضة السورية يقول إن أمريكا "ليس لديها موقف"
بشأن حلب. أهم الأنباء العالمية 

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    * 
    * 
    * مقتل ما يقرب من 100 وإصابة المئات جراء زلزال في إندونيسيا.
    * اتهام ثلاثة في بلجيكا بدعم تنظيم الدولة الإسلامية.
    * الشرطة: تحطم طائرة باكستانية عليها نحو 47 شخصا.
    * مجلة تايم تختار دونالد ترامب "شخصية العام".
    * رينتسي سيسلم استقالته يوم الجمعة.
    * بلومبرج: ترامب يختار حاكم أيوا سفيرا لدى الصين.
    * ألمانيا: عدم اليقين إزاء الموقف الأمريكي يؤجل تطبيق اتفاق
مينسك.
    * تقرير: سويسرا تحرز تقدما في مكافحة غسل الأموال.
    * بنجلادش تؤكد أحكاما بالإعدام في هجوم على السفارة
البريطانية عام 2004.

     السعودية
    * وزير الطاقة: السعودية ستواصل تلبية الطلب العالمي على
النفط.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.43 بالمئة إلى 7124.10 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    * ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية لأجل 6 أشهر وعام.
    * مؤشر البورصة يتراجع  1.34 بالمئة إلى 11348.4 نقطة في
الإغلاق السابق.

     الإمارات
    * الرئيس التنفيذي: مساهمو بنك الخليج الأول يوافقون على
الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.79 في المئة إلى 4433.74 نقطة في
الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 1.25 في المئة إلى 3495.73 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الكويت
    * بورصة الكويت تعقد مزادا لبيع 17% من أسهم نفائس القابضة في
22 ديسمبر.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.44 في المئة إلى 5589.16 نقطة في
الإغلاق السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +297.84     +1.55%        19549.62 نقطة
ستاندرد آند بورز    +29.12      +1.32%        2241.35
ناسداك            +60.76       +1.14%      5393.76
ستوكس 600        +3.13      +0.91%        347.70 
                                                   
نيكي (الساعة  0429 جمت اليوم الخميس)
                +156.23     +0.84%        18652.92
    
النفط (الساعة 0429 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي       +0.11        -0.22%        49.88
دولار/برميل
برنت            +0.06      +0.03%        53.03 دولار/برميل

العملات والذهب (الساعة  0429 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        113.42-113.41   ين
الاسترليني/الدولار    1.2650-1.2657   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1177.04-1177.9 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)
 