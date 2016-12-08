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إعادة-الرئيس المصري: سعر الدولار ليس عادلا والتوازن خلال أشهر

Thu Dec 8, 2016 9:31am GMT
 
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(لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إن سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري ليس السعر العادل وإن التوزازن سيحدث خلال أشهر.

كانت مصر المعتمدة اعتمادا كثيفا على الواردات قد فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي.

وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي "الدولار لن يستمر هكذا كثيرا... هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 (جنيها)... التوزان سيستغرق بضعة أشهر."

وتشتري بنوك مصرية اليوم الدولار بسعر بين 17.80 و17.95 جنيه وتعرض بيع العملة مقابل 18 إلى 18.25 جنيه. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 