عامر: المستوردون والمصنعون بمصر لا يرغبون بشراء النقد بالأسعار الحالية

القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في مقابلة نشرتها انتربرايز اليوم الخميس إن المستوردين والمصنعين لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات بسبب التذبذب.

وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وأضاف عامر "أريد أن أقول لك شيئا. المستوردون والمصنعون اليوم، كما أتصور لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات. بسبب التذبذب."

وتشتري بنوك مصرية اليوم الدولار بسعر بين 17.80 و17.95 جنيه وتعرض بيع العملة مقابل 18 إلى 18.25 جنيه.

وبلغ أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم حتى الساعة 1010 بتوقيت جرينتش 18.10 جنيه وأعلى سعر بيع عند 18.60 جنيه.

وقال عامر "صدق أو لا تصدق لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث لأي بنك منذ 3 نوفمبر. أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم. وتوجيهاتي لرجالنا هي أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط."

وأضاف "لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن... كان سعر الصرف في السوق 11 جنيها ثم 13-14 جنيها ثم 15 ثم وصل إلى 17 جنيها للدولار. السوق يتكيف مع النظام الجديد.أعتقد أن هذا التذبذب جيد جدا. هذا أمر صحي. سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده."

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إن سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري ليس السعر العادل وإن التوزازن سيحدث خلال أشهر.