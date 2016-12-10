محافظ المركزي: مصر تلقت تدفقات بمليار دولار في شهر بعد تعويم الجنيه

القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم السبت إن حجم التدفقات الأجنبية إلى المحافظ بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.