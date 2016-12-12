Sun 25 Dec 2016 | 3:14 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Dec 12, 2016 4:26am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 12 ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية
    
    * مقتل 25 في انفجار بكنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط
الأرثوذكس بالقاهرة
    * الرئيس المصري يدين "العمل الإرهابي" ضد كاتدرائية الأقباط
الأرثوذكس
    * المعارضة السورية تتسلم مقترحا لمغادرة حلب والمتشددون
يسيطرون على تدمر
    * وكالة أعماق والمرصد: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على تدمر
    * مسؤول بالمعارضة السورية: المقاتلون في حلب يواجهون الموت أو
الاستسلام
    * الشرطة العراقية ومسعفون: مقتل ثمانية أشخاص في تفجيرين
بالفلوجة
    * الجيش التركي: قصف 27 هدفا للدولة الإسلامية في شمال سوريا
ومقتل 12 متشددا
    * يلدريم: ليس لدينا شك تقريبا في مسؤولية المقاتلين الأكراد
عن هجوم اسطنبول
    * تركيا تعلن الحداد بعد سقوط 38 قتيلا في هجوم اسطنبول
    * وزير الدفاع الأمريكي في العراق لإجراء محادثات بشأن الموصل
    * إصابة قائد عراقي في هجوم بقذيفة مورتر جنوبي الموصل
    * وزير الدفاع البريطاني يؤكد دعم بلاده للسعودية
    * البرلمان الكويتي ينتخب مرزوق الغانم رئيسا
    * الشرطة: 29 قتيلا على الأقل في تفجير انتحاري خارج ميناء
مقديشو
    * الخطوط الإيرانية توقع اتفاقية لشراء 80 طائرة ركاب بوينج

أهم الأنباء العالمية 

    * موظف إغاثة: مقتل 42 شخصا على الأقل في حادث لشاحنة نفط في
كينيا
    * باكستان تعين مديرا جديدا للمخابرات العسكرية
    * إنقاذ 1164 مهاجرا في البحر المتوسط والعثور على ست جثث
    * الرئيس الإيطالي يكلف وزير الخارجية بتشكيل حكومة جديدة
    * مصور: مقتل العشرات في انهيار كنيسة في نيجيريا
    * مقتل 3 على الأقل في هجوم انتحاري شمال شرق نيجيريا
    * زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريبا للعمليات الخاصة يستهدف
جارته الجنوبية
    * تقارير: الادعاء الكوري الجنوبي يوجه اتهامات لمسؤولين
كبيرين سابقين

السعودية
    * مستوى مرتفع جديد لإنتاج النفط السعودي في نوفمبر رغم اتفاق
أوبك
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.12% إلى 7197.9 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.44% إلى 11297.93 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات

    *  كهرباء دبي تحصل على تمويل لمحطة كهرباء تتكلف 3.4 مليار
دولار
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.88% إلى 4517.15 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 1.8% إلى 3558.68 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت

    * بنك الكويت الوطني يدرس طلبا للخطوط الجوية الكويتية
للمشاركة في تمويل صفقة طائرات

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 5611.78 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +142.04    +0.72%        19756.85 نقطة
ستاندرد آند بورز    +13.34     +0.59%        2259.53
ناسداك            +27.14       +0.50%      5444.498
ستوكس 600        +3.42      +0.97%        355.38
نيكي            (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين) 
                       +66.88     +0.35%        19063.25
    
النفط              (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي       +2.43        +4.72%        53.93
دولار/برميل
برنت            +2.29      +4.21%        56.62 دولار/برميل

العملات والذهب      (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.0560-1‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        115.25-115.26 ين
الاسترليني/الدولار    1.2584-1.2590  دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1158.99-1159.17 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 