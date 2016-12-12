الاثنين 12 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 25 في انفجار بكنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة * الرئيس المصري يدين "العمل الإرهابي" ضد كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس * المعارضة السورية تتسلم مقترحا لمغادرة حلب والمتشددون يسيطرون على تدمر * وكالة أعماق والمرصد: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على تدمر * مسؤول بالمعارضة السورية: المقاتلون في حلب يواجهون الموت أو الاستسلام * الشرطة العراقية ومسعفون: مقتل ثمانية أشخاص في تفجيرين بالفلوجة * الجيش التركي: قصف 27 هدفا للدولة الإسلامية في شمال سوريا ومقتل 12 متشددا * يلدريم: ليس لدينا شك تقريبا في مسؤولية المقاتلين الأكراد عن هجوم اسطنبول * تركيا تعلن الحداد بعد سقوط 38 قتيلا في هجوم اسطنبول * وزير الدفاع الأمريكي في العراق لإجراء محادثات بشأن الموصل * إصابة قائد عراقي في هجوم بقذيفة مورتر جنوبي الموصل * وزير الدفاع البريطاني يؤكد دعم بلاده للسعودية * البرلمان الكويتي ينتخب مرزوق الغانم رئيسا * الشرطة: 29 قتيلا على الأقل في تفجير انتحاري خارج ميناء مقديشو * الخطوط الإيرانية توقع اتفاقية لشراء 80 طائرة ركاب بوينج أهم الأنباء العالمية * موظف إغاثة: مقتل 42 شخصا على الأقل في حادث لشاحنة نفط في كينيا * باكستان تعين مديرا جديدا للمخابرات العسكرية * إنقاذ 1164 مهاجرا في البحر المتوسط والعثور على ست جثث * الرئيس الإيطالي يكلف وزير الخارجية بتشكيل حكومة جديدة * مصور: مقتل العشرات في انهيار كنيسة في نيجيريا * مقتل 3 على الأقل في هجوم انتحاري شمال شرق نيجيريا * زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريبا للعمليات الخاصة يستهدف جارته الجنوبية * تقارير: الادعاء الكوري الجنوبي يوجه اتهامات لمسؤولين كبيرين سابقين السعودية * مستوى مرتفع جديد لإنتاج النفط السعودي في نوفمبر رغم اتفاق أوبك * مؤشر البورصة يرتفع 1.12% إلى 7197.9 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يهبط 0.44% إلى 11297.93 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * كهرباء دبي تحصل على تمويل لمحطة كهرباء تتكلف 3.4 مليار دولار * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.88% إلى 4517.15 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 1.8% إلى 3558.68 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بنك الكويت الوطني يدرس طلبا للخطوط الجوية الكويتية للمشاركة في تمويل صفقة طائرات * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 5611.78 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +142.04 +0.72% 19756.85 نقطة ستاندرد آند بورز +13.34 +0.59% 2259.53 ناسداك +27.14 +0.50% 5444.498 ستوكس 600 +3.42 +0.97% 355.38 نيكي (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين) +66.88 +0.35% 19063.25 النفط (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +2.43 +4.72% 53.93 دولار/برميل برنت +2.29 +4.21% 56.62 دولار/برميل العملات والذهب (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0560-1‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 115.25-115.26 ين الاسترليني/الدولار 1.2584-1.2590 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1158.99-1159.17 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)