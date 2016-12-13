البنوك الحكومية في مصر تشتري الدولار مقابل 18 جنيها لأول مرة منذ التعويم

من إيهاب فاروق

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - بدأت البنوك الحكومية في مصر اليوم الثلاثاء للمرة الأولى شراء الدولار مقابل 18 جنيها منذ تحرير سعر الصرف بالكامل الشهر الماضي.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وعند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش غير بنك مصر والبنك الأهلي المصر أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيه إلى 18 جنيها مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيه.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "هذه الأسعار متوقعة. القطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات.

"مادامت هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار."

وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز "نشتري عند 18.25 جنيه ونبيع عند 18.40 جنيه. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة أمس الاثنين ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة."