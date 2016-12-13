الافريقي للتنمية يوافق على منح 500 مليون دولار لمصر تمثل الشريحة الثانية من قرض
القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر اليوم الثلاثاء في بيان صحفي إن البنك الافريقي للتنمية وافق على منح مصر الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض تصل قيمته الاجمالية إلى 1.5 مليار دولار.
كانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول 2015 في اطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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