الافريقي للتنمية يوافق على منح 500 مليون دولار لمصر تمثل الشريحة الثانية من قرض

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر اليوم الثلاثاء في بيان صحفي إن البنك الافريقي للتنمية وافق على منح مصر الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض تصل قيمته الاجمالية إلى 1.5 مليار دولار.