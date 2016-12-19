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صباح الخير من رويترز

Mon Dec 19, 2016 4:20am GMT
 
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الاثنين 19 ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية    
    * مسلحون يحرقون حافلات وقافلة تغادر حلب
    * مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار لمراقبة الإجلاء من
حلب
    * الأردن يعلن نهاية عملية قلعة الكرك ومقتل 4 "إرهابيين"
    * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم راح ضحيته 49 جنديا
في عدن
    * مسؤولون: مفجر انتحاري يقتل سبعة في بنغازي
    * لبنان يشكل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري
    * السعودية وأمريكا تهونان من تقارير عن تقليص الدعم العسكري
للرياض
    * أمانو: إيران تظهر التزاما بالاتفاق النووي
    * مصر تحبس 4 رجال شرطة بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت
    * محكمة مصرية توقف تنفيذ حبس روائي أدين بنشر محتوى يخدش
الحياء العامأهم الأنباء العالمية
    * المعارضة في ساحل العاج تخوض الانتخابات سعيا للعودة للساحة
السياسية
    * وزير: القضاء الألماني يجب أن يلاحق الأخبار الكاذبة على
فيسبوك فورا
    * نقل مهاجرين إلى المستشفى في كرواتيا وضبط اثنين بتهمة
الاتجار في البشر
    * مساعد لترامب يستبعد تغيير سياسة "صين واحدة"
    * الشرطة الروسية تقتل أربعة متشددين في الشيشان
    * ماليزيا تؤكد ثامن حالة إصابة بفيروس زيكا
    * صحيفة :تعاون بين نيسان ورينو وميتسوبيشي لخفض تكلفة السيارة
الكهربائيةالسعودية
    * سابك السعودية توصي بتوزيع ريالين للسهم عن النصف/2
    * الاتصالات السعودية تستحوذ على حصة 10% في "كريم" مقابل 100
مليون دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 7137.6 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في المزاد
الأسبوعي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.64% إلى 11398 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * اتفاق شراكة نفطية بين بي.بي وأدنوك في أبوظبي بقيمة 2.22
مليار دولار
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.75% إلى 4496.53 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.01% إلى 3554.69 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * نابيسكو الكويتية تفوز بعقد قيمته 6.3 مليون دينار لتقديم
خدمات إدارة النفايات
    * المركز المالي الكويتي تسدد سندات قيمتها 22 مليون دينار
مستحقة في 19 ديسمبر
    * مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية تنجح في إصدار سندات بمبلغ
25 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.3% إلى 5651 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -8.83      -0.04%        19843.41 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.96         -0.18%        2258.07
ناسداك            -19.69           -0.36%      5437.16
ستوكس 600        +1.23      +0.34%           360.02
نيكي          (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)         
        -38.60          -0.20%        19362.55

النفط         (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي       +0.44        +0.85 %        52.34
دولار/برميل
برنت            +0.36      +0.65%        55.57

العملات والذهب   (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0457-1.0460   دولار
الدولار/الين        117.55-117.57   ين
الاسترليني/الدولار    1.2478-1.2484   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1138.22-1138.43 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 
 