الاربعاء 21 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري يتأهب لدخول آخر جيب للمعارضة في شرق حلب * ظريف: إيران وروسيا وتركيا بدأت البحث عن حل لسوريا * الحكومة السورية تسمح للأمم المتحدة بتعزيز المراقبة في حلب * وزير خارجية تركيا: إجلاء 37500 شخص من حلب حتى الآن * وزير خارجية إيران يأمل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في سوريا * مصدر أمني أردني: مقتل 4 من الشرطة خلال اشتباكات مع مسلحين قرب الكرك * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن إطلاق النار في مدينة الكرك بالأردن * الشرطة التركية تعتقل ستة بعد قتل السفير الروسي بالرصاص أهم الأنباء العالمية * فرنسا تسعى لطمأنة الناس على الأمن أثناء احتفالات عيد الميلاد بعد هجوم برلين * مجلة: الشرطة تداهم مطارا سابقا في برلين يستخدم كمركز للاجئين * رئيس وزراء سلوفاكيا: صبر أوروبا حيال المهاجرين بدأ ينفد * هونج كونج تؤكد أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور هذا الموسم * الصين تسلم أمريكا غواصة احتجزتها في بحر الصين الجنوبي * قوات الأمن في الكونجو تقتل 26 في احتجاجات ضد الرئيس كابيلا * السعودية * موبايلي السعودية توقع اتفاق تسهيلات ائتمانية بملياري ريال * البنك العربي الوطني السعودي يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم عن النصف/2 * مؤشر البورصة ينخفض 0.65% إلى 7031.11 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * هيئة السلع التموينية المصرية تشتري 360 ألف طن من القمح الروسي والأرجنتيني والروماني في مناقصة * مؤشر البورصة يرتفع 3.4% إلى 12147.9 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * أدنوك الإماراتية تبيع لبعض المصافي الآسيوية كميات إضافية من النفط في فبراير * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.01% إلى 4479.04 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.75% إلى 3505.18 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بنك الكويت المركزي يفرض حوكمة للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية * مؤشر البورصة ينزل 0.2% إلى 5667.7 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +91.56 +0.46% 19974.62 نقطة ستاندرد آند بورز +8.23 +0.36% 2270.76 ناسداك +26.50 +0.49% 5483.94 ستوكس 600 +1.73 +0.48% 361.32 نيكي (الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء ) +24.52 +0.13% 19519.05 النفط (الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء ) الخام الأمريكي +0.19 +0.36 % 53.49 دولار/برميل برنت +0.17 +0.31% 55.52 العملات والذهب (الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء ) اليورو/الدولار 1.0410-1.0414 دولار الدولار/الين 117.63-117.68 ين الاسترليني/الدولار 1.2380-1.2381 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1135.04-1135.2 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)