Sun 25 Dec 2016 | 3:13 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Dec 21, 2016 4:06am GMT
 
[-] نص [+] 

الاربعاء 21 ديسمبر كانون الأول 

    أهم الأنباء الإقليمية    

    * الجيش السوري يتأهب لدخول آخر جيب للمعارضة في شرق حلب 
    * ظريف: إيران وروسيا وتركيا بدأت البحث عن حل لسوريا
    * الحكومة السورية تسمح للأمم المتحدة بتعزيز المراقبة في حلب
    * وزير خارجية تركيا: إجلاء 37500 شخص من حلب حتى الآن
    * وزير خارجية إيران يأمل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في
سوريا
    * مصدر أمني أردني: مقتل 4 من الشرطة خلال اشتباكات مع مسلحين
قرب الكرك
    * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن إطلاق النار في مدينة
الكرك بالأردن
    * الشرطة التركية تعتقل ستة بعد قتل السفير الروسي بالرصاص

    أهم الأنباء العالمية

    
    * فرنسا تسعى لطمأنة الناس على الأمن أثناء احتفالات عيد
الميلاد بعد هجوم برلين
    * مجلة: الشرطة تداهم مطارا سابقا في برلين يستخدم كمركز
للاجئين
    * رئيس وزراء سلوفاكيا: صبر أوروبا حيال المهاجرين بدأ ينفد
    *  هونج كونج تؤكد أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور هذا
الموسم
    * الصين تسلم أمريكا غواصة احتجزتها في بحر الصين الجنوبي
    * قوات الأمن في الكونجو تقتل 26 في احتجاجات ضد الرئيس كابيلا
    * السعودية


    *   موبايلي السعودية توقع اتفاق تسهيلات ائتمانية بملياري
ريال

    *  البنك العربي الوطني السعودي يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم
عن النصف/2
    * مؤشر البورصة ينخفض  0.65% إلى 7031.11 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    
    * هيئة السلع التموينية المصرية تشتري 360 ألف طن من القمح
الروسي والأرجنتيني والروماني في مناقصة
    * مؤشر البورصة يرتفع 3.4% إلى  12147.9 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
   
    * أدنوك الإماراتية تبيع لبعض المصافي الآسيوية كميات إضافية
من النفط في فبراير

    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.01% إلى 4479.04 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.75% إلى 3505.18 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    
    * بنك الكويت المركزي يفرض حوكمة للرقابة الشرعية في البنوك
الإسلامية

    * مؤشر البورصة ينزل 0.2% إلى 5667.7 نقطة في الإغلاق السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +91.56     +0.46%        19974.62 نقطة
ستاندرد آند بورز    +8.23         +0.36%        2270.76
ناسداك            +26.50           +0.49%      5483.94
ستوكس 600        +1.73           +0.48%           361.32
                                                          
نيكي          (الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء )       
          +24.52          +0.13%        19519.05

النفط         (الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء )
الخام الأمريكي       +0.19        +0.36 %        53.49
دولار/برميل
برنت            +0.17      +0.31%        55.52

العملات والذهب   (الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء )
اليورو/الدولار        1.0410-1.0414   دولار
الدولار/الين        117.63-117.68   ين
الاسترليني/الدولار    1.2380-1.2381   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1135.04-1135.2 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
 
 