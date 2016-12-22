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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 22, 2016 4:19am GMT
 
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الخميس 22 ديسمبر كانون الأول 

    أهم الأنباء الإقليمية    
    *  مقتل 6 في انفجار يستهدف مكاتب للمعارضة الكردية الإيرانية
بشمال العراق.
    * جماعة إيرانية كردية تتهم طهران بالمسؤولية عن هجوم بشمال
العراق.
    * مسؤول عسكري إسرائيلي كبير: حزب الله يستخدم أسلحة أمريكية
في سوريا.
    * الجيش التركي يعلن مقتل أربعة من جنوده قرب بلدة الباب
السورية.
    * الكرملين: قتل السفير الروسي ضربة لهيبة تركيا.
    * الخارجية الأمريكية: افتراض تورط أمريكا في قتل سفير روسيا
"سخيف".
    * محكمة أوروبية تقضي بسريان اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي
والمغرب.
    * شاهد عيان يصف اشتباكا بالأسلحة النارية في الكرك الأردنية.
    * تونس تحبس ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس
الطيران. أهم الأنباء العالمية

    * الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي فيما يتصل بهجوم برلين.
    * الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة على دخول النقود والذهب
لمكافحة "تمويل الإرهاب".
    * ألمانيا تعلق محادثات تقديم مساعدات للكونجو.
    * الأمم المتحدة: 19 قتيلا على الأقل في احتجاجات ضد رئيس
الكونجو الديمقراطية.
    * دبلوماسيون: مدير وكالة الطاقة الذرية يستعد لولاية جديدة
بعد انسحاب منافسه.
    * ضحايا ملهى أورلاندو يقاضون تويتر وجوجل وفيسبوك.
    * الشرطة البريطانية ستغلق طرقا تؤدي لقصر بكنجهام بعد هجوم
ألمانيا.
    * قازاخستان: اعتقال 16 في مداهمة لشبكة إسلاميين متشددين.
    * الكرملين ينتقد عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ويلوح
بالرد.السعودية

    * حصري-مصادر: السعودية تخطط لزيادة الإنفاق في موازنة 2017
ورفع أسعار الطاقة تدريجيا.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 7056.71 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * حكم نهائي بحبس وزير من عهد الرئيس المصري الأسبق حسني
مبارك.
    * بنوك مصر توفر 7.9 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ
التعويم وحتى 14 ديسمبر.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.8% إلى 12366.96 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
    * دبي تخطط لتسجيل عجز صغير في موازنة 2017 مع زيادة الإنفاق
على البنية التحتية.
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.26% إلى 4467.19 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 0.43% إلى 3520.15 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * ألافكو الكويتية تحصل على تمويل بمبلغ 50 مليون دولار من بنك
محلي.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5672.49 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -32.66     -0.16%        19941.96 نقطة
ستاندرد آند بورز    -5.58         -0.25%        2265.18
ناسداك            -12.51           -0.23%      5471.43
ستوكس 600        -0.76           -0.21%           360.56
                                                          
نيكي          (الساعة 0612 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس)          
       -92.60          -0.48%        19351.89

النفط         (الساعة 0612 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس)
الخام الأمريكي       +0.15        +0.29 %        52.64
دولار/برميل
برنت            +0.19      +0.35%        54.65

العملات والذهب   (الساعة 0612 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0438-1.0439   دولار
الدولار/الين        117.53-117.61   ين
الاسترليني/الدولار    1.2364-1.2365   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1130.94-1131.11 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 
 