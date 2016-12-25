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صباح الخير من رويترز

Sun Dec 25, 2016 4:33am GMT
 
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الأحد 25 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية    
    * طائرات روسية تكثف غاراتها على إدلب وريف حلب
    * نتنياهو: إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة بعد
قرار الاستيطان
    * آلاف المحتجين في تونس ينددون باغتيال الزواري ويطالبون
بالكشف عن قاتله
    * السلطات التركية تحقق مع عشرة آلاف مستخدم لمواقع التواصل
الاجتماعي
    * العراقيون يحتفلون بأول عيد ميلاد قرب الموصل بعد دحر الدولة
الإسلامية
    * تونس تقول إنها فككت خلية مرتبطة بالمشتبه بتنفيذه هجوم
برلين
    * محكمة مصرية تعاقب 19 شرطيا بالحبس لإدانتهم في قضية هروب
مساجين
    * بيان: إطلاق سراح 49 صيادا مصريا في اليمن

أهم الأنباء العالمية
    * خطف عاملة إغاثة فرنسية سويسرية في مالي
    * تعزيز الأمن بأنحاء أوروبا في احتفالات عيد الميلاد بعد هجوم
برلين
    * ترامب يقول إنه يعتزم حل مؤسسته الخيرية
    * رئيس نيجيريا: الجيش سيطر على معسكر كبير لبوكو حرام
    * بوروندي تلغي حظرا على عمل منظمات غير حكومية متهمة بأنشطة
ضد الحكومة
    * إصابة 16 في انفجار أمام كنيسة كاثوليكية بالفلبين
    * تقطع السبل بركاب تلفريك تعطل في إيطاليا
    * الآلاف يفرون من قرى ساحلية مع اقتراب إعصار من الفلبين
    * شرطة استراليا توجه اتهامات لسفاح ارتكب جرائمه منذ أكثر من
20 عاما

السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.44% إلى 7087.76 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.43% إلى 12420.30 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.68% إلى 4436.82 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.08% إلى 3517.33 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5676.22 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +14.93      +0.07%        19933.81 نقطة
ستاندرد آند بورز    +2.83         +0.12%        2263.79
ناسداك            +15.267       +0.28%      5462.689
ستوكس 600        +0.16      +0.04%           359.98
نيكي             -16.82      -0.09%        19427.67

النفط
الخام الأمريكي       +0.7         +0.1%        53.02 دولار/برميل
برنت            +0.11      +0.2%        55.16

العملات والذهب
اليورو/الدولار        1.0462-1.0467   دولار
الدولار/الين        117.31-117.39   ين
الاسترليني/الدولار    1.2290-1.2295   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1133.11-1133.88 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 