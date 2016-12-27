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صباح الخير من رويترز

Tue Dec 27, 2016 4:06am GMT
 
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الثلاثاء 27 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية    
    * تركيا تطلب من التحالف بقيادة أمريكا دعما جويا في الباب
السورية
    * رئيس قازاخستان يبدي استعداده لاستضافة المحادثات السورية في
أستانة
    * الجيش التركي: مقتل 30 مدنيا في هجوم للدولة الإسلامية
بمدينة الباب السورية
    * تركيا احتجزت 1682 شخصا الأسبوع الماضي بسبب صلات بمتشددين
    * محكمة استئناف عمانية تلغي أمرا بإغلاق صحيفة وتخفض أحكاما
بالسجن.
    * قائد أمريكي: استئناف هجوم القوات العراقية بشرق الموصل خلال
أيام
    * قانون مصري جديد يؤسس هيئة منظمة للإعلام يعينها الرئيس
    * نتنياهو يسعى لحشد الإسرائيليين حوله في هجوم على أوباما

    
أهم الأنباء العالمية
    * الشرطة الروسية لم تعثر على قنابل بعد إخلاء محطات قطارات في
موسكو
    * روسيا تعلن الحداد على قتلى الطائرة المنكوبة وتبحث عن
الصندوق الأسود
    * روسيا تبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة وتستبعد العمل
الإرهابي
    * الصين تتعهد بدعم قوي لساوتومي وبرنسيب بعد إقامة علاقات
معها
    * محافظ بنك اليابان المركزي: الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة
جديدة بعد الأزمة
    * حاملة طائرات صينية تدخل بحر الصين الجنوبي وسط تجدد التوتر 


السعودية

    * 
    * مؤشر البورصة ينزل 0.34% إلى 7166.4 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * الشرقية للدخان تطلب قيد أسهم لزيادة رأس المال
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.6% إلى 12182.04 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.4% إلى 4455.80 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يزيد 0.75% إلى 3551.9 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * ألافكو الكويتية بصدد توقيع عقد بيع 6 طائرات ايرباص A350
جديدة مع عقود إيجار
    * نابيسكو الكويتية توقع عقدا لتقديم خدمات بمبلغ 6.3 مليون
دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 5714.38 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +14.93      +0.07%        19933.81 نقطة
ستاندرد آند بورز    +2.83         +0.12%        2263.79
ناسداك            +15.267       +0.28%      5462.689
ستوكس 600        +0.16      +0.04%           359.98
    
نيكي             (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
     
                   +55.90        +0.29%        19452.54

النفط              (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي       +0.09         0.17%        53.11
دولار/برميل
برنت            -0.02      -0.04%        55.14

العملات والذهب      (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0433-1.0438   دولار
الدولار/الين        117.41-117.42   ين
الاسترليني/الدولار    1.2265-1.2266   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1136.58-1136.79 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 