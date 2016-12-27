الثلاثاء 27 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * تركيا تطلب من التحالف بقيادة أمريكا دعما جويا في الباب السورية * رئيس قازاخستان يبدي استعداده لاستضافة المحادثات السورية في أستانة * الجيش التركي: مقتل 30 مدنيا في هجوم للدولة الإسلامية بمدينة الباب السورية * تركيا احتجزت 1682 شخصا الأسبوع الماضي بسبب صلات بمتشددين * محكمة استئناف عمانية تلغي أمرا بإغلاق صحيفة وتخفض أحكاما بالسجن. * قائد أمريكي: استئناف هجوم القوات العراقية بشرق الموصل خلال أيام * قانون مصري جديد يؤسس هيئة منظمة للإعلام يعينها الرئيس * نتنياهو يسعى لحشد الإسرائيليين حوله في هجوم على أوباما أهم الأنباء العالمية * الشرطة الروسية لم تعثر على قنابل بعد إخلاء محطات قطارات في موسكو * روسيا تعلن الحداد على قتلى الطائرة المنكوبة وتبحث عن الصندوق الأسود * روسيا تبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة وتستبعد العمل الإرهابي * الصين تتعهد بدعم قوي لساوتومي وبرنسيب بعد إقامة علاقات معها * محافظ بنك اليابان المركزي: الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة بعد الأزمة * حاملة طائرات صينية تدخل بحر الصين الجنوبي وسط تجدد التوتر السعودية * * مؤشر البورصة ينزل 0.34% إلى 7166.4 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الشرقية للدخان تطلب قيد أسهم لزيادة رأس المال * مؤشر البورصة ينخفض 0.6% إلى 12182.04 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.4% إلى 4455.80 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يزيد 0.75% إلى 3551.9 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * ألافكو الكويتية بصدد توقيع عقد بيع 6 طائرات ايرباص A350 جديدة مع عقود إيجار * نابيسكو الكويتية توقع عقدا لتقديم خدمات بمبلغ 6.3 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 5714.38 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +14.93 +0.07% 19933.81 نقطة ستاندرد آند بورز +2.83 +0.12% 2263.79 ناسداك +15.267 +0.28% 5462.689 ستوكس 600 +0.16 +0.04% 359.98 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) +55.90 +0.29% 19452.54 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.09 0.17% 53.11 دولار/برميل برنت -0.02 -0.04% 55.14 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0433-1.0438 دولار الدولار/الين 117.41-117.42 ين الاسترليني/الدولار 1.2265-1.2266 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1136.58-1136.79 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)