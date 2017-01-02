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صباح الخير من رويترز

Mon Jan 2, 2017 4:28am GMT
 
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الاثنين 2 يناير كانون الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية    

    * قصف جوي واشتباكات في اليوم الثالث للهدنة في سوريا
    * تركيا تبحث عن مسلح بعد مقتل 39 في هجوم على ملهى ليلي
    * وزيرة تركية: مواطنون من عدة دول عربية بين قتلى هجوم
اسطنبول
    * الخارجية اللبنانية: مقتل ثلاثة مواطنين في هجوم اسطنبول
    * مصادر: مقتل سبعة من رجال الشرطة في هجوم للدولة الإسلامية
قرب النجف
    * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم في طرطوس بسوريا
    * الرئيس السوداني يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر
    * مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم على سجن بالبحرين
    * حبس قاض بارز بمصر على ذمة التحقيق في قضية فساد
    * مسؤول: الحكومة الإسرائيلية تقرر دفن جثث محتجزة لأفراد من
حماس
    * الفلسطينيون ينعون المطران كابوتشي وعباس يصفه بالمناضل
الكبير
    * الميزانية العمانية لعام 2017 تتوقع عجزا أقل واستمرار
التقشف
    * الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يتوقف عن تقديم برنامجه
التلفزيوني مشيرا لضغوط

    
    أهم الأنباء العالمية 

    * زعيم كوريا الشمالية يقول إنه اقترب من اختبار صاروخ باليستي
عابر للقارات
    * وسائل إعلام: رئيسة كوريا الجنوبية تنفي ارتكاب مخالفات في
فضيحة فساد
    * تقرير: الشرطة الدنمركية تحتجز ابنة صديقة رئيسة كوريا
الجنوبية
    * دبلوماسيون روس يغادرون الولايات المتحدة تنفيذا لأوامر
الطرد
    * مساعد لترامب يقول إن العقوبات على روسيا ربما تكون غير
متناسبة
    * الشرطة: مقتل وزير البيئة في بوروندي بالرصاص
    * رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة في 2017
    * الصين تقول إنها لن تسمح باستخدام هونج كونج كقاعدة للتخريب
    * مقتل 23 وإصابة العشرات في حريق بقارب سياحي بإندونيسيا
    * الملكة إليزابيث تغيب عن قداس آخر بسبب نزلة برد شديدة
    * شرطة ألمانيا تقول إنها منعت تكرار حوادث التحرش في ليلة رأس
السنة
    * مسلح يقتل 11 شخصا وينتحر في هجوم على حفل بالبرازيل


    السعودية
    * بنك سامبا السعودي يوصي بتوزيع 0.50 ريال للسهم أرباحا نقدية
عن النصف/2 من 2016 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 7238  نقطة في الإغلاق السابق.

     مصر
    * مصر تعدل موعد الوصول في أحدث عطاء لشراء السكر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 12344.89 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يصعد 1.67% إلى 4546.37 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.32% إلى 3530.88 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.09% إلى 5748.09 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -57.18     -0.29%        19833.17 نقطة
ستاندرد آند بورز    -10.43         -0.46%        2238.83
ناسداك            -48.97       -0.90%      5383.117
ستوكس 600        +1.16      +0.32%           361.42
    
نيكي             (مستويات الإغلاق السابق)     
                   -30.77        -0.16%        19114.37

النفط              (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي       -0.5          -0.1%        53.72
دولار/برميل
برنت            -0.3          -0.1%           56.82

العملات والذهب      (الساعة 0410 اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0519-1.0523   دولار
الدولار/الين        116.84-116.87   ين
الاسترليني/الدولار    1.2346-1.2352   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1151.46-1152.23 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 