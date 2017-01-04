الأربعاء 4 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * قوات شرق ليبيا تقصف طائرة نقل عسكرية بوسط البلاد * منفذ هجوم اسطنبول ربما يكون تلقى تدريبا في سوريا * الجيش التركي: مقتل 18 متشددا من الدولة الإسلامية في اشتباكات بسوريا * يلدريم: البرلمان سيناقش تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في تركيا * المغرب يختار مستشارا ماليا وآخر قانونيا لخطة استيراد الغاز المسال * الحكومة الفلسطينية تتوقع عجزا إجماليا يفوق المليار دولار في موازنة 2017 أهم الأنباء العالمية * الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية لا يمكنها تحميل رأس نووي بصاروخ * موسكو تسعى لإجراء تدريبات بحرية مع الفلبين وترسل سفنا حربية * مسلحون يقتحمون سجنا في جنوب الفلبين ويحررون أكثر من 150 سجينا * أربعة قتلى في عواصف اجتاحت ولايات الجنوب الأمريكي * المعارضة في موزامبيق تمدد وقف إطلاق النار لدعم محادثات السلام * إلغاء تحذير من أمواج مد بعد زلزال قوي قبالة فيجي * تركمانستان تخفض من إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيران بسبب متأخرات السعودية * الخضري السعودية تجدد تسهيلات بنكية بقيمة 124.49 مليون ريال بنظام التمويل الإسلامي * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 7250.8 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * وزير: انخفاض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر * محافظ المركزي المصري: السوق السوداء للعملة لن تختفي بمجرد استخدام "عصا التعويم السحرية" * مؤشر البورصة ترتفع 1.09% إلى 12425.2 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * سوق دبي المالي تعتزم السماح بالبيع على المكشوف * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.24% إلى 4590.31 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.8% إلى 3602.32 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * الدار للهندسة الكويتية تفوز بعقد قيمته 13.3 مليون دينار لصيانة مصفاة ميناء عبد الله * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 5775.03 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +119.16 +0.60% 19881.76 نقطة ستاندرد آند بورز +19.00 +0.85% 2257.83 ناسداك +45.97 +0.85% 5429.08 ستوكس 600 +2.53 +0.70% 365.71 نيكي (الساعة 0413 جمت اليوم الأربعاء) +410.18 +2.15% 19524.55 نقطة النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء) الخام الأمريكي +0.38 +0.73% 52.71 دولار/برميل برنت +0.42 +0.76% 55.89 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء) اليورو/الدولار 1.0404-1.0406 دولار الدولار/الين 117.94-117.97 ين الاسترليني/الدولار 1.2239-1.2249 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1160.9301-1161.0500 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)