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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 4, 2017 4:19am GMT
 
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الأربعاء 4 يناير كانون الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية        
    
    * قوات شرق ليبيا تقصف طائرة نقل عسكرية بوسط البلاد
    * منفذ هجوم اسطنبول ربما يكون تلقى تدريبا في سوريا
    * الجيش التركي: مقتل 18 متشددا من الدولة الإسلامية في
اشتباكات بسوريا
    * يلدريم: البرلمان سيناقش تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في تركيا
    * المغرب يختار مستشارا ماليا وآخر قانونيا لخطة استيراد الغاز
المسال
    * الحكومة الفلسطينية تتوقع عجزا إجماليا يفوق المليار دولار
في موازنة 2017


    
    أهم الأنباء العالمية 
     

    * الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية لا يمكنها تحميل رأس
نووي بصاروخ
    * موسكو تسعى لإجراء تدريبات بحرية مع الفلبين وترسل سفنا
حربية
    * مسلحون يقتحمون سجنا في جنوب الفلبين ويحررون أكثر من 150
سجينا
    * أربعة قتلى في عواصف اجتاحت ولايات الجنوب الأمريكي
    * المعارضة في موزامبيق تمدد وقف إطلاق النار لدعم محادثات
السلام
    * إلغاء تحذير من أمواج مد بعد زلزال قوي قبالة فيجي
    * تركمانستان تخفض من إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيران بسبب
متأخرات

    السعودية
    * الخضري السعودية تجدد تسهيلات بنكية بقيمة 124.49 مليون ريال
بنظام التمويل الإسلامي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 7250.8 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    
    * وزير: انخفاض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3.5
مليار دولار بنهاية ديسمبر
    * محافظ المركزي المصري: السوق السوداء للعملة لن تختفي بمجرد
استخدام "عصا التعويم السحرية"
    * مؤشر البورصة ترتفع 1.09% إلى 12425.2 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * سوق دبي المالي تعتزم السماح بالبيع على المكشوف
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.24% إلى 4590.31 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.8% إلى 3602.32 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * الدار للهندسة الكويتية تفوز بعقد قيمته 13.3 مليون دينار
لصيانة مصفاة ميناء عبد الله
    * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 5775.03 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +119.16     +0.60%        19881.76 نقطة
ستاندرد آند بورز    +19.00         +0.85%        2257.83
ناسداك            +45.97       +0.85%      5429.08
ستوكس 600        +2.53      +0.70%           365.71
    
نيكي   (الساعة 0413 جمت اليوم الأربعاء) 
                    +410.18      +2.15%       19524.55 نقطة
النفط              (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء)
الخام الأمريكي       +0.38         +0.73%        52.71
دولار/برميل
برنت            +0.42         +0.76%           55.89

العملات والذهب      (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء)
اليورو/الدولار        1.0404-1.0406   دولار
الدولار/الين        117.94-117.97   ين
الاسترليني/الدولار    1.2239-1.2249   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1160.9301-1161.0500 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 