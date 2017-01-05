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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 5, 2017 4:33am GMT
 
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الخميس 5 يناير كانون الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية        
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    * 
    * 
    * مصادر أمنية: مقتل 3 جنود يمنيين في حملة ضد تنظيم القاعدة
    * العراق يعزز مكاسبه في مواجهة الدولة الإسلامية بشرق الموصل.
    * إردوغان: الهجوم على بلدة الباب السورية سينتهي قريبا.
    * وزير خارجية تركيا يدعو إيران لإيقاف انتهاكات الهدنة في
سوريا
    * تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال
جاريا.
    * إدانة جندي إسرائيلي بقتل فلسطيني مصاب في الضفة الغربية.
    * الحكومة اللبنانية تقر مرسومين للنفط والغاز يمهدان لإحياء
مناقصة تنقيب.


    
    أهم الأنباء العالمية 
    * 
    * 
    * 
    * الشرطة الماليزية: ميانمار تواجه خطرا من مؤيدي الدولة
الإسلامية.
    * الجيش الإندونيسي يعلق التعاون مع الجيش الاسترالي بسبب
"مواد مسيئة".
    * إندونيسيا تقول الجيش اتخذ منفردا قرار تعليق التعاون مع
أستراليا.
    * إصابة أربعة من حراس الأمم المتحدة في انفجار بالصومال.

    
    السعودية
    * بنك الرياض السعودي يوصي بتوزيع 0.30 ريال للسهم عن أرباح
النصف/2.
    * أرباح المتقدمة للبتروكيماويات السعودية تقفز 44% في
الربع/4.
    * استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في ديسمبر.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.73% إلى 7198.11 نقطة في الإغلاق
السابق.

     
    مصر
    * وزير: مصر توافق على شراء القمح المحلي من مزارعيها بالسعر
العالمي.
    * مجلس الوزراء المصري يقر إصدار قانون الإفلاس.
    * بالم هيلز المصرية تتعاقد على شراء أرض على أطراف القاهرة.
    * زيادة مبيعات عبور لاند المصرية 24% في 2016.
    * نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر يتباطأ للشهر الخامس عشر
لكن بوتيرة أقل.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.47% إلى 12608.44 نقطة في الإغلاق
السابق.

   
    الإمارات
    * مصادر: بنك دبي الإسلامي يطلب مقترحات من بنوك لإصدار صكوك
بالدولار.
    * زيادة حركة السفر عبر مطار دبي 9.4% في نوفمبر.
    * مشروع مشترك لكاريليون يفوز بعقد بقيمة 160 مليون استرليني
في دبي.
    * موانئ دبي: تقاعد جمال بن ثنية نائب رئيس مجلس الإدارة من
اليوم.
    * تسارع نمو نشاط القطاع غير النفطي بالإمارات في ديسمبر.
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.06% إلى 4587.67 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.42% إلى 3617.40 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    الكويت
    * مؤسسة البترول:  الكويت ملتزمة بخطة أوبك لخفض الإنتاج.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 5787.84 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +60.40     +0.30%        19942.16 نقطة
ستاندرد آند بورز    +12.92         +0.57%        2270.75
ناسداك            +47.92       +0.88%      5477.01
ستوكس 600        -0.45      -0.12%           365.26
    
نيكي   (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) 
                    -73.98      -0.38%       19520.87 نقطة
النفط              (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي       -0.12         -0.23%        53.14
دولار/برميل
برنت            -0.17         -0.30%           56.29

العملات والذهب      (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0520-1.0524   دولار
الدولار/الين        116.46-116.47   ين
الاسترليني/الدولار    1.2332-1.2326   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1173.7000-1173.8800 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
 