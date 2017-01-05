الخميس 5 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * * * * مصادر أمنية: مقتل 3 جنود يمنيين في حملة ضد تنظيم القاعدة * العراق يعزز مكاسبه في مواجهة الدولة الإسلامية بشرق الموصل. * إردوغان: الهجوم على بلدة الباب السورية سينتهي قريبا. * وزير خارجية تركيا يدعو إيران لإيقاف انتهاكات الهدنة في سوريا * تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا. * إدانة جندي إسرائيلي بقتل فلسطيني مصاب في الضفة الغربية. * الحكومة اللبنانية تقر مرسومين للنفط والغاز يمهدان لإحياء مناقصة تنقيب. أهم الأنباء العالمية * * * * الشرطة الماليزية: ميانمار تواجه خطرا من مؤيدي الدولة الإسلامية. * الجيش الإندونيسي يعلق التعاون مع الجيش الاسترالي بسبب "مواد مسيئة". * إندونيسيا تقول الجيش اتخذ منفردا قرار تعليق التعاون مع أستراليا. * إصابة أربعة من حراس الأمم المتحدة في انفجار بالصومال. السعودية * بنك الرياض السعودي يوصي بتوزيع 0.30 ريال للسهم عن أرباح النصف/2. * أرباح المتقدمة للبتروكيماويات السعودية تقفز 44% في الربع/4. * استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في ديسمبر. * مؤشر البورصة يتراجع 0.73% إلى 7198.11 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * وزير: مصر توافق على شراء القمح المحلي من مزارعيها بالسعر العالمي. * مجلس الوزراء المصري يقر إصدار قانون الإفلاس. * بالم هيلز المصرية تتعاقد على شراء أرض على أطراف القاهرة. * زيادة مبيعات عبور لاند المصرية 24% في 2016. * نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر يتباطأ للشهر الخامس عشر لكن بوتيرة أقل. * مؤشر البورصة يرتفع 1.47% إلى 12608.44 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مصادر: بنك دبي الإسلامي يطلب مقترحات من بنوك لإصدار صكوك بالدولار. * زيادة حركة السفر عبر مطار دبي 9.4% في نوفمبر. * مشروع مشترك لكاريليون يفوز بعقد بقيمة 160 مليون استرليني في دبي. * موانئ دبي: تقاعد جمال بن ثنية نائب رئيس مجلس الإدارة من اليوم. * تسارع نمو نشاط القطاع غير النفطي بالإمارات في ديسمبر. * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.06% إلى 4587.67 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.42% إلى 3617.40 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤسسة البترول: الكويت ملتزمة بخطة أوبك لخفض الإنتاج. * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 5787.84 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +60.40 +0.30% 19942.16 نقطة ستاندرد آند بورز +12.92 +0.57% 2270.75 ناسداك +47.92 +0.88% 5477.01 ستوكس 600 -0.45 -0.12% 365.26 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) -73.98 -0.38% 19520.87 نقطة النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.12 -0.23% 53.14 دولار/برميل برنت -0.17 -0.30% 56.29 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0520-1.0524 دولار الدولار/الين 116.46-116.47 ين الاسترليني/الدولار 1.2332-1.2326 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1173.7000-1173.8800 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)