Sun 5 Feb 2017 | 14:53 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Sun Jan 8, 2017 6:30am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 8 يناير كانون الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية    

    
    * مسؤولون: الجيش اليمني يقترب من السيطرة على منطقة باب
المندب
    * القوات العراقية تقترب من نهر دجلة في الموصل
    * مقتل 3 في انفجار بمطعم في الصومال وجنود بين القتلى
والمصابين
    * وكالة: مقتل إرهابيين خطيرين في عملية أمنية بالسعوديةأهم
الأنباء العالميةرئيسة ليبيريا: قادة غرب أفريقيا يواصلون جهود
الوساطة في جامبياشهود:جنود متمردون بساحل العاج يطلقون سراح وزير
الدفاع وآخرينإطلاق نار على مسؤول قنصلي أمريكي في المكسيك وحالته
مستقرةوزير:الجيش الفرنسي سيعزز الدفاعات للتصدي للهجمات
الالكترونية

    
    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 7198.73 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
     مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.71% إلى 12824.32 نقطة في الإغلاق
السابق.

   
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.31% إلى 4601.96 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.29% إلى 3627.96 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    الكويت
    * بورصة الكويت تعين رئيسا جديدا
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 5831.19 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +64.51     +0.32%        19963.80 نقطة
ستاندرد آند بورز    +7.98         +0.35%        2276.98
ناسداك            +33.120      +0.60%      5521.055
ستوكس 600        -0.19      -0.05%           365.45
    
نيكي             (مستويات الإغلاق السابق)
     
                   -66.36        -0.34%        19454.33

النفط              (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي       +0.23         +0.43%        53.99
دولار/برميل
برنت            +0.21         +0.37%     57.10

العملات والذهب      (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0529-1.0535   دولار
الدولار/الين        117.02-117.03   ين
الاسترليني/الدولار    1.2281-1.2286   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1172.46-1172.74 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 