الأحد 8 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون: الجيش اليمني يقترب من السيطرة على منطقة باب المندب * القوات العراقية تقترب من نهر دجلة في الموصل * مقتل 3 في انفجار بمطعم في الصومال وجنود بين القتلى والمصابين * وكالة: مقتل إرهابيين خطيرين في عملية أمنية بالسعوديةأهم الأنباء العالميةرئيسة ليبيريا: قادة غرب أفريقيا يواصلون جهود الوساطة في جامبياشهود:جنود متمردون بساحل العاج يطلقون سراح وزير الدفاع وآخرينإطلاق نار على مسؤول قنصلي أمريكي في المكسيك وحالته مستقرةوزير:الجيش الفرنسي سيعزز الدفاعات للتصدي للهجمات الالكترونية السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 7198.73 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.71% إلى 12824.32 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يصعد 0.31% إلى 4601.96 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.29% إلى 3627.96 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بورصة الكويت تعين رئيسا جديدا * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 5831.19 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +64.51 +0.32% 19963.80 نقطة ستاندرد آند بورز +7.98 +0.35% 2276.98 ناسداك +33.120 +0.60% 5521.055 ستوكس 600 -0.19 -0.05% 365.45 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) -66.36 -0.34% 19454.33 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.23 +0.43% 53.99 دولار/برميل برنت +0.21 +0.37% 57.10 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0529-1.0535 دولار الدولار/الين 117.02-117.03 ين الاسترليني/الدولار 1.2281-1.2286 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1172.46-1172.74 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)