الاثنين 9 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تصل لنهر دجلة في الموصل وتفجيران انتحاريان في بغداد. * الشرطة: مقتل 4 على الأقل في حادث دهس نفذه فلسطيني في القدس. * تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم بغداد. * مصادر: مقتل 12 وإصابة العشرات في انفجار سيارة ملغومة ببغداد. * إيران تحوز أول طائرة بموجب اتفاق رفع العقوبات. * مؤتمر دولي في دبي لبحث فرص تطوير صناعة النشر بالمنطقة العربية. * وسائل إعلام: وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني إثر نوبة قلبية. أهم الأنباء العالمية * الهدوء يسود شوارع بواكي في ساحل العاج بعد عصيان جنود. * ماي تحدد استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. * رئيس جنوب أفريقيا يدعو لإنهاء الخلافات الداخلية داخل حزبه الحاكم. * الصين واثقة من نمو اقتصادها 6.7% في 2016. * توقعات بترشح هيلاري كلينتون لرئاسة بلدية نيويورك. * ترامب يقبل تقرير المخابرات الأمريكية عن هجمات الكترونية روسية. السعودية * مؤشر البورصة منخفضا 0.83% إلى 7138.86 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * هيئة السلع المصرية ترجئ مناقصة سكر دون تحديد موعد جديد. * الجنيه المصري يرتفع بالبنوك مع تراجع طلب المستوردين على الدولار. * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 12891.39 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * المدير المالي: داماك العقارية بدبي تتوقع الإبقاء على توزيعات الأرباح بواقع 25%. * مؤشر أبوظبي يصعد 0.7% إلى 4634.14 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.77% إلى 3692.22 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بورصة الكويت تعين رئيسا جديدا * مؤشر البورصة يرتفع 1.12% إلى 5896.5 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +64.51 +0.32% 19963.80 نقطة ستاندرد آند بورز +7.98 +0.35% 2276.98 ناسداك +33.120 +0.60% 5521.055 ستوكس 600 -0.19 -0.05% 365.45 نيكي (مستوى الإغلاق السابق) -66.36 -0.34% 19454.33 النفط (الساعة 0626 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.27 -0.5% 53.72 دولار/برميل برنت -0.24 -0.42% 56.86 العملات والذهب (الساعة 0626 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0522-1.0526 دولار الدولار/الين 117.42-117.45 ين الاسترليني/الدولار 1.2193-1.2196 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1173.95-1174.12 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)