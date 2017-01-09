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صباح الخير من رويترز

Mon Jan 9, 2017 6:36am GMT
 
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الاثنين 9 يناير كانون الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية    
    
    * القوات العراقية تصل لنهر دجلة في الموصل وتفجيران انتحاريان
في بغداد.
    * الشرطة: مقتل 4 على الأقل في حادث دهس نفذه فلسطيني في
القدس.
    * تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم بغداد.
    * مصادر: مقتل 12 وإصابة العشرات في انفجار سيارة ملغومة
ببغداد.
    * إيران تحوز أول طائرة بموجب اتفاق رفع العقوبات.
    * مؤتمر دولي في دبي لبحث فرص تطوير صناعة النشر بالمنطقة
العربية.
    * وسائل إعلام: وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني إثر نوبة
قلبية.

أهم الأنباء العالمية

    * الهدوء يسود شوارع بواكي في ساحل العاج بعد عصيان جنود.
    * ماي تحدد استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال
الأسابيع المقبلة.
    * رئيس جنوب أفريقيا يدعو لإنهاء الخلافات الداخلية داخل حزبه
الحاكم.
    * الصين واثقة من نمو اقتصادها 6.7% في 2016.
    * توقعات بترشح هيلاري كلينتون لرئاسة بلدية نيويورك.  
    * ترامب يقبل تقرير المخابرات الأمريكية عن هجمات الكترونية
روسية.

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة منخفضا 0.83% إلى  7138.86 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
     مصر
    * هيئة السلع المصرية ترجئ مناقصة سكر دون تحديد موعد جديد.
    * الجنيه المصري يرتفع بالبنوك مع تراجع طلب المستوردين على
الدولار.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 12891.39 نقطة في الإغلاق
السابق.

   
    الإمارات
    * المدير المالي: داماك العقارية بدبي تتوقع الإبقاء على
توزيعات الأرباح بواقع 25%.
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.7% إلى 4634.14 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.77% إلى 3692.22 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    الكويت
    * بورصة الكويت تعين رئيسا جديدا
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.12% إلى 5896.5 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +64.51     +0.32%        19963.80 نقطة
ستاندرد آند بورز    +7.98         +0.35%        2276.98
ناسداك            +33.120      +0.60%      5521.055
ستوكس 600        -0.19      -0.05%           365.45
    
نيكي             (مستوى الإغلاق السابق)
     
                   -66.36        -0.34%        19454.33

النفط              (الساعة 0626 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي       -0.27         -0.5%        53.72
دولار/برميل
برنت            -0.24         -0.42%     56.86

العملات والذهب      (الساعة 0626 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0522-1.0526   دولار
الدولار/الين        117.42-117.45   ين
الاسترليني/الدولار    1.2193-1.2196   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1173.95-1174.12 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 