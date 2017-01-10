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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 10, 2017 4:10am GMT
 
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الثلاثاء 10 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * الأسد مستعد "للتفاوض حول كل شيء" ويتعهد بتحرير "كل شبر من
الأرض"
    * إردوغان يتوقع تحسن العلاقات مع أمريكا في عهد ترامب
    * جماعة فلسطينية غامضة تعلن مسؤوليتها عن هجوم الشاحنة بالقدس
    * الأزمة السياسية في المغرب تحتدم بعد وقف رئيس الوزراء
لمحادثات تشكيل حكومة
    * الرئيس الإيراني حسن روحاني ينعي رفسنجاني
    * إيران تتجه لزيادة الإنفاق العسكري وتطوير صواريخ
    * مسؤولان أمريكيان: طلقات تحذيرية من مدمرة أمريكية على زوارق
إيرانية
    * متحدث: القوات العراقية الخاصة تحقق مزيدا من التقدم في شرق
الموصل

أهم الأنباء العالمية
    * باكستان تطلق "أول صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية من على
غواصة"
    * وزير: نيجيريا وسيراليون وليبيريا تضغط على جامع لتسليم
السلطة في جامبيا
    * ميركل: لن نسمح لبريطانيا "باختيار الأفضل" لها فحسب في
مفاوضات الخروج من الاتحاد
    * ترشيحات ترامب للمناصب الوزارية الكبرى تواجه اختبارات صعبة
هذا الأسبوع
    * وزير خارجية المكسيك: المهاجرون المكسيكيون في أمريكا ليسوا
مجرمين
    * استقالة رئيس وزراء ساحل العاج في تحرك تأخر بسبب تمرد
بالجيش
    * الفلبين تقول إنها على وشك توقيع اتفاق لحضور مناورات عسكرية
روسية
    * الصقيع يقتل العشرات في وسط أوروبا والضباب يؤدي لخفض
الإنتاج
    * مبعوث الأمم المتحدة لقبرص: اتفاق السلام صعب لكنه ليس
مستحيلا

السعودية
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.8% إلى  7082 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مقتل ثمانية من رجال الشرطة في هجوم بالعريش المصرية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.9% إلى 12781 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.6% إلى 4664 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.8% إلى 3721 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الكويت تتوقع التزاما كبيرا باتفاق خفض الإنتاج النفط
    * مجلس إدارة أمريكانا الكويتية يؤيد عرض أدبتيو لشراء حصة
مساهمي الأقلية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.9% إلى 5951 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -76.42     -0.38%        19887.38 نقطة
ستاندرد آند بورز    -8.08         -0.35%        2268.90
ناسداك            +10.763    +0.19%      5531.818
ستوكس 600        -1.78      -0.49%        363.67
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                   172.55        0.89%        19281.78

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي       +0.16         0.31%           52.12
دولار/برميل
برنت            +0.19         +0.35%    +55.13

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0617-1.0618   دولار
الدولار/الين        115.30-115.31    ين
الاسترليني/الدولار    1.2169-1.2172   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1185.61-1187.11 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 