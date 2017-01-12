الخميس 12 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الجيش: القوات العراقية تتقدم في شمال شرق الموصل. * ألمانيا تقر تمديد مهمتها في العراق وتنشر مزيدا من القوات في مالي. * متشددون أكراد يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم إزمير في تركيا. * الرئيس اللبناني يقول إن العلاقات مع السعودية تتحسن بعد زيارته للمملكة. * منظمتان حقوقيتان تتهمان السعودية باستهداف المعارضة بعد اعتقال ناشطين. * تركيا: سنبحث وجود قواتنا بالعراق بعد تطهير المنطقة من الدولة الإسلامية. أهم الأنباء العالمية * سويسرا تبرم معاهدة لتبادل البيانات مع أمريكا تتماشى مع اتفاق أوروبي. * مسؤولون أفغان يحققون في هجمات وارتفاع عدد القتلى إلى 50. * الكرملين: ليس لدينا ملف بمعلومات ضارة عن ترامب. * مصدر حكومي: رئيس وزراء إيطاليا بصحة جيدة وتحدث إلى مكتبه. * الصين تؤكد زيادة حالات الإصابة بانفلونزا الطيور. * اتهام اثنين من أقارب بان جي مون بالرشوة يلقي بظلاله على عودته لبلاده. السعودية * رئيس تداول: نهدف إلى تطبيق آلية (2+T) قبل مراجعة إم.اس.سي.آي للتصنيف السعودي في يونيو. * السعودية تخفض صادرات فبراير النفطية لمشترين في الهند وماليزيا. * ملخص-اينيل الإيطالية توقع اتفاقا مع السعودية للكهرباء بشأن توزيع الكهرباء. * السعودية تعين رسميا أديب الأعمى مندوبا لها في أوبك. * زين السعودية لن تتقدم بدعوى بطلان لحكم التحكيم في قضية موبايلي. * مؤشر البورصة يتراجع 1.62% إلى 6894.65 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير المالية: عجز الموازنة بمصر يتراجع في النصف/1 من 2016-2017 إلى 5%. * بورصة مصر توافق على إدراج زيادة رأسمال الشرقية للدخان المصرية. * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 13089.05 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * وزير الطاقة الإماراتي: بدأنا خفض إمداد النفط وفقا لاتفاق أوبك. * مصادر: العبار في أبوظبي تتجه للاستثمار في إصدار أسهم لأوني كريديت الإيطالي. * الإمارات تقترح قانونا لمكافحة الإغراق للمساعدة في مساعي تنويع الاقتصاد. * مؤشر أبوظبي ينزل 0.12% إلى 4662.86 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.09% إلى 3721.62 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.27% إلى 6030.41 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +98.75 +0.50% 19954.28 نقطة ستاندرد آند بورز +6.42 +0.28% 2275.32 ناسداك +11.83 +0.21% 5563.65 ستوكس 600 +0.83 +0.23% 364.90 نيكي (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) ‭ ‬ ‭-‬280.37 ‭-‬1.45% 19084.30 النفط (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.09 -0.17% +52.16 دولار/برميل برنت -0.04 -0.07% +55.06 العملات والذهب (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0606-1.0610 دولار الدولار/الين 114.50-114.55 ين الاسترليني/الدولار 1.2211-1.2214 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1197.14-1197.34 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)