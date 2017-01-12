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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 12, 2017 4:21am GMT
 
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الخميس 12 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * الجيش: القوات العراقية تتقدم في شمال شرق الموصل.
    * ألمانيا تقر تمديد مهمتها في العراق وتنشر مزيدا من القوات
في مالي.
    * متشددون أكراد يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم إزمير في تركيا.
    * الرئيس اللبناني يقول إن العلاقات مع السعودية تتحسن بعد
زيارته للمملكة.
    * منظمتان حقوقيتان تتهمان السعودية باستهداف المعارضة بعد
اعتقال ناشطين.
    * تركيا: سنبحث وجود قواتنا بالعراق بعد تطهير المنطقة من
الدولة الإسلامية.

أهم الأنباء العالمية    
    * سويسرا تبرم معاهدة لتبادل البيانات مع أمريكا تتماشى مع
اتفاق أوروبي.
    * مسؤولون أفغان يحققون في هجمات وارتفاع عدد القتلى إلى 50.
    * الكرملين: ليس لدينا ملف بمعلومات ضارة عن ترامب.
    * مصدر حكومي: رئيس وزراء إيطاليا بصحة جيدة وتحدث إلى مكتبه.
    * الصين تؤكد زيادة حالات الإصابة بانفلونزا الطيور.
    * اتهام اثنين من أقارب بان جي مون بالرشوة يلقي بظلاله على
عودته لبلاده.

السعودية
    * رئيس تداول: نهدف إلى تطبيق آلية (2+T) قبل مراجعة
إم.اس.سي.آي للتصنيف السعودي في يونيو.
    * السعودية تخفض صادرات فبراير النفطية لمشترين في الهند
وماليزيا.
    * ملخص-اينيل الإيطالية توقع اتفاقا مع السعودية للكهرباء بشأن
توزيع الكهرباء.
    * السعودية تعين رسميا أديب الأعمى مندوبا لها في أوبك.
    * زين السعودية لن تتقدم بدعوى بطلان لحكم التحكيم في قضية
موبايلي.
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.62% إلى 6894.65 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * وزير المالية: عجز الموازنة بمصر يتراجع في النصف/1 من
2016-2017 إلى 5%.
    * بورصة مصر توافق على إدراج زيادة رأسمال الشرقية للدخان
المصرية.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 13089.05 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * وزير الطاقة الإماراتي: بدأنا خفض إمداد النفط وفقا لاتفاق
أوبك.
    * مصادر: العبار في أبوظبي تتجه للاستثمار في إصدار أسهم لأوني
كريديت الإيطالي.
    * الإمارات تقترح قانونا لمكافحة الإغراق للمساعدة في مساعي
تنويع الاقتصاد.
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.12% إلى 4662.86 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.09% إلى 3721.62 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.27% إلى 6030.41 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +98.75     +0.50%        19954.28 نقطة
ستاندرد آند بورز    +6.42        +0.28%        2275.32
ناسداك            +11.83     +0.21%      5563.65
ستوكس 600        +0.83      +0.23%        364.90
نيكي (الساعة  4.15 جمت اليوم الخميس)
        ‭    ‬    ‭-‬280.37      ‭-‬1.45%        19084.30

النفط (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        -0.09        -0.17%        +52.16
دولار/برميل
برنت            -0.04        -0.07%        +55.06

العملات والذهب (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0606-1.0610   دولار
الدولار/الين        114.50-114.55    ين
الاسترليني/الدولار    1.2211-1.2214   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1197.14-1197.34 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)
 