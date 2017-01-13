وكالة: محافظ المركزي المصري يقول الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم قريبا
القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله اليوم الجمعة إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر "في الفترة المقبلة" مع تعافي مستويات السيولة المتوفرة من النقد الأجنبي.
وقالت عامر خلال مؤتمر نظمته المجموعة المالية هيرميس -أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية- إن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تتراوح بين 7.5 مليار و8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. (تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.