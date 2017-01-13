وكالة: محافظ المركزي المصري يقول الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم قريبا

القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله اليوم الجمعة إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر "في الفترة المقبلة" مع تعافي مستويات السيولة المتوفرة من النقد الأجنبي.