الأحد 15 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تتقدم في جامعة الموصل وتسيطر على مناطق على نهر دجلة * سكان: نحو 30 قتيلا في ضربة استهدفت قياديا بالدولة الإسلامية في الموصل * المرصد السوري: الدولة الإسلامية تهاجم دير الزور ومقتل العشرات * احتجاجات في البحرين بعد تقارير عن استعدادات لإعدام ثلاثة من الشيعة * الهيئة العليا للمفاوضات تؤيد محادثات أستانة الخاصة بسوريا * وزير: تركيا وروسيا ستدعوان أمريكا لمحادثات أستانة الخاصة بسوريا * تقرير: وزير عراقي يحاول تحسين العلاقات بين إيران والسعودية * افتتاح مستشفى ميداني قرب خطوط المواجهة في الموصل * اتساع نطاق الاحتجاجات في مدن تونسية في الذكرى السادسة للانتفاضة * المفتي العام للسعودية: السينما والحفلات الغنائية "ضرر وفساد" * في اجتماع باريس.. الدول الكبرى ستحذر ترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط * عباس يقول إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيضر بعملية السلام * خطوة رفع العقوبات عن السودان جاءت بعد موافقة ترامب ومحادثات استمرت شهورا * محكمة مصرية تحبس 19 لمدة عامين أدينوا بالتظاهر دون إذن بعد إجراءات تقشف * مخاوف من غرق عشرات وانتشال 13 جثة من البحر المتوسط * انقطاع الكهرباء عن غرب وجنوب ليبيا أهم الأنباء العالمية * رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة في كلمة عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي * الشرطة تحتجز 3 أشخاص بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب في بروكسل * محتجون مناهضون لترامب ينظمون مسيرة للحقوق المدنية في واشنطن * ترامب يهاجم زعيما للحقوق المدنية شكك في فوزه بالانتخابات * مسيرة نسائية "بالقبعات الوردية" للاحتجاج على تنصيب ترامب * غرق 19 على الأقل في الهند إثر انقلاب قارب في نهر الجانج * حزب الحرية النمساوي يدعو لحظر "الإسلام الفاشي" * الشرطة: مسلحون يخطفون 5 طلاب واثنين من العاملين بمدرسة في نيجيريا * القبض على مشتبه به في هجوم على مقهى في بنجلادش * بكين: مبدأ "صين واحدة" ليس محل تفاوض السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.39% إلى 6921.77 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يصعد 1.03% إلى 13223.90 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.4% إلى 4681.28 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يتراجع 0.03% إلى 3720.59 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يصعد 1.28% إلى 6107.68 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -5.27 +0.03% 19885.73 نقطة ستاندرد آند بورز +4.20 +0.18% 2274.64 ناسداك +26.63 +0.48% 5574.12 ستوكس 600 +0.95 +3.43% 365.94 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) ‭‭‭ ‬‬‬ ‭‭‭-‬‬66.36 ‭‭‭-‬‬0.34% 19393.60 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -0.09 -0.17% +52.16 دولار/برميل برنت -0.04 -0.07% +55.06 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0641-1.0647 دولار الدولار/الين 114.51-114.55 ين الاسترليني/الدولار 1.2276-1.2281 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1197.26-1198.06 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)