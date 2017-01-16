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صباح الخير من رويترز

Mon Jan 16, 2017 4:19am GMT
 
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الاثنين 16 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * إنترفاكس: روسيا تنوي تطوير قواعدها الجوية والبحرية في
سوريا
    * بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الإمارات وبريطانيا
    * تحذير إسرائيل والفلسطينيين من اتخاذ خطوات منفردة تلحق
الضرر بالسلام
    * وزير خارجية فرنسا: اقتراح ترامب نقل سفارة أمريكا للقدس
استفزاز
    * التلفزيون: الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك
عبد الله
    * البحرين تعدم ثلاثة شيعة أدينوا بقتل رجال شرطة
    * متحدث: القوات العراقية الخاصة تمشط جامعة الموصل بحثا عن
مقاتلين
    * أوباما: الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة لم يقطع
العلاقات مع إسرائيل
    * مقتل 20 شخصا في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان

     أهم الأنباء العالمية    
       
    * ترامب يعرض إنهاء بعض عقوبات روسيا مقابل خفض الأسلحة
النووية
    * ترامب يقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "شيء عظيم"
    * ترامب يقول إن ميركل ارتكبت "خطأ كارثيا" بسياسة اللاجئين
    * مدير المخابرات المركزية الأمريكية يحذر ترامب من روسيا
    * لوفتهانزا: لا دليل على وجود قنبلة في طائرة ليورو وينجز
هبطت بالكويت
    * بان يقول إن نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية مناسب
    * رئيس الشيشان: اعتقال أكثر من 50 يشتبه أنهم متشددون
    * ترامب يقول حلف الأطلسي عفا عليه الزمن لكنه لا يزال مهما
    * احتجاز محتجين في عاصمة سويسرا خلال زيارة للرئيس الصيني
    * ارتفاع عدد قتلى سيول تايلاند إلى 40 وتوقعات بهطول المزيد
من الأمطار
    * السعودية
    * ارتفاع صافي أرباح المراعي السعودية 1% في الربع/4
    * تراجع صافي ربح بنك الجزيرة السعودي 4.4% في الربع/4
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.13% إلى 6930.92  نقطة في الإغلاق
السابق

مصر

    * وزير: الاستثمار الأجنبي بأدوات الخزانة المصرية 10 مليارات
دولار خلال عام
    * مصر تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها 2-2.5 مليار دولار
    * ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية في العطاء الأسبوعي 
    * مؤشر البورصة يصعد 0.48% إلى 13287.76 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات

    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.14% إلى 4674.77 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يتراجع 1.13% إلى 3678.45 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * بيت التمويل الكويتي: 11.4 مليار دولار تداولاتنا في سوق
الصكوك في 2016
    * مؤشر البورصة يصعد 1.89% إلى 6222.83 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -5.27      +0.03%        19885.73 نقطة
ستاندرد آند بورز    +4.20        +0.18%        2274.64
ناسداك            +26.63      +0.48%      5574.12
ستوكس 600        +0.95      +3.43%        365.94
نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الاثنين )
        ‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬    ‭‭‭‭‭-‬212.57      ‭‭‭‭‭-‬1.10%       
19074.71

النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الاثنين )
الخام الأمريكي        +0.18        +0.34%        +52.55
دولار/برميل
برنت            +0.2        +0.36%        +55.65

العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الاثنين )
اليورو/الدولار        1.0607-1.0611   دولار
الدولار/الين        114.17-114.18    ين
الاسترليني/الدولار    1.2228-1.2229   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1202.60-1203.40 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 