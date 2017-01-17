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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 17, 2017 4:19am GMT
 
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الثلاثاء 17 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * حكم نهائي ببطلان نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر من مصر
إلى السعودية
    * مقتل 8 رجال شرطة مصريين وإصابة 3 في هجوم بجنوب غرب البلاد
    * روسيا تبحث محادثات السلام السورية مع نائب مبعوث الأمم
المتحدة الخاص إلى سوريا
    * مسؤولون بالمعارضة السورية: المعارضة ستحضر محادثات
قازاخستان
    * القوات العراقية تتقدم في حي جديد بالموصل قرب نهر دجلة
    * قورتولموش: وكالة مخابرات ضالعة في هجوم الملهى الليلي
باسطنبول
    * سلطنة عمان تعلن وصول عشرة معتقلين مفرج عنهم من جوانتانامو
    * وزير خارجية ألمانيا: المستوطنات يجب ألا تقوض السلام في
الشرق الأوسط  
    * منظمة التحرير الفلسطينية ترفض مبررات بريطانيا لعدم توقيعها
على بيان باريس

أهم الأنباء العالمية
    * الكرملين: من السابق لأوانه الرد على عرض ترامب بشأن الأسلحة
النووية
    * متشددون يشتبه أنهم من الدولة الإسلامية يخطفون مدرسين في
أفغانستان   
    * الجنود المتمردون في ساحل العاج يعلنون التوصل إلى اتفاق مع
الحكومة
    * إسبانيا تعتقل مغربيا متهما بقيادة خلية متشددة
    * صحيفتان: بكين ستتشدد إذا استمر ترامب في استراتيجيته حيال
تايوان
    * مقتل 37 شخصا في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان
    * مقتل شخصين في هجومين انتحاريين بشمال شرق نيجيريا

السعودية
    * الفالح: السعودية ستطلق برنامجا للطاقة المتجددة بقيمة 30-50
مليار دولار قريبا
    * وزير الطاقة السعودي: من المستبعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج
    * طيران ناس السعودية تطلب 80 طائرة ايرباص A320neo
    * أسعار العقارات تتراجع 8.7% في 2016
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.55% إلى 6823.63 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * جلوبال تليكوم المصرية تقر إعادة شراء أسهم وقرضا مؤقتا
بقيمة 200 مليون دولار
    * مؤشر البورصة ينزل 0.2% إلى 13265 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * أدنوك الإماراتية: مصفاة الرويس غرب ستستأنف العمل خلال 48
ساعة
    * موانيء دبي العالمية توقع اتفاقا مع قازاخستان
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.5% إلى 4653 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يتراجع 0.3% إلى 3669 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * وزير النفط: خفض الإنتاج الكويتي قد يصل إلى 146-148 ألف ب/ي
    * السلام الكويتية تدرج أسهمها "بنجاح" في البورصة المصرية
    * مؤشر البورصة يصعد 0.02% إلى 6224 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -5.27      +0.03%        19885.73 نقطة
ستاندرد آند بورز    +4.20        +0.18%        2274.64
ناسداك            +26.63      +0.48%      5574.12
ستوكس 600        -2.97      -0.81%        362.97
نيكي (الساعة 0403 جمت اليوم الثلاثاء)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬    ‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬124.71     
‭‭‭-‬0.65%        18970.53

النفط (الساعة 0401 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.14        +0.27%        52.51
دولار/برميل
برنت            -0.11        -0.20%        55.75

العملات والذهب (الساعة 0401 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0623-1.0624   دولار
الدولار/الين        114.07-114.08   ين
الاسترليني/الدولار    1.2069-1.2070   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1205.95-1206.13 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 