الثلاثاء 17 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * حكم نهائي ببطلان نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية * مقتل 8 رجال شرطة مصريين وإصابة 3 في هجوم بجنوب غرب البلاد * روسيا تبحث محادثات السلام السورية مع نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا * مسؤولون بالمعارضة السورية: المعارضة ستحضر محادثات قازاخستان * القوات العراقية تتقدم في حي جديد بالموصل قرب نهر دجلة * قورتولموش: وكالة مخابرات ضالعة في هجوم الملهى الليلي باسطنبول * سلطنة عمان تعلن وصول عشرة معتقلين مفرج عنهم من جوانتانامو * وزير خارجية ألمانيا: المستوطنات يجب ألا تقوض السلام في الشرق الأوسط * منظمة التحرير الفلسطينية ترفض مبررات بريطانيا لعدم توقيعها على بيان باريس أهم الأنباء العالمية * الكرملين: من السابق لأوانه الرد على عرض ترامب بشأن الأسلحة النووية * متشددون يشتبه أنهم من الدولة الإسلامية يخطفون مدرسين في أفغانستان * الجنود المتمردون في ساحل العاج يعلنون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة * إسبانيا تعتقل مغربيا متهما بقيادة خلية متشددة * صحيفتان: بكين ستتشدد إذا استمر ترامب في استراتيجيته حيال تايوان * مقتل 37 شخصا في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان * مقتل شخصين في هجومين انتحاريين بشمال شرق نيجيريا السعودية * الفالح: السعودية ستطلق برنامجا للطاقة المتجددة بقيمة 30-50 مليار دولار قريبا * وزير الطاقة السعودي: من المستبعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج * طيران ناس السعودية تطلب 80 طائرة ايرباص A320neo * أسعار العقارات تتراجع 8.7% في 2016 * مؤشر البورصة ينخفض 1.55% إلى 6823.63 نقطة في الإغلاق السابق مصر * جلوبال تليكوم المصرية تقر إعادة شراء أسهم وقرضا مؤقتا بقيمة 200 مليون دولار * مؤشر البورصة ينزل 0.2% إلى 13265 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أدنوك الإماراتية: مصفاة الرويس غرب ستستأنف العمل خلال 48 ساعة * موانيء دبي العالمية توقع اتفاقا مع قازاخستان * مؤشر أبوظبي ينزل 0.5% إلى 4653 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يتراجع 0.3% إلى 3669 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * وزير النفط: خفض الإنتاج الكويتي قد يصل إلى 146-148 ألف ب/ي * السلام الكويتية تدرج أسهمها "بنجاح" في البورصة المصرية * مؤشر البورصة يصعد 0.02% إلى 6224 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -5.27 +0.03% 19885.73 نقطة ستاندرد آند بورز +4.20 +0.18% 2274.64 ناسداك +26.63 +0.48% 5574.12 ستوكس 600 -2.97 -0.81% 362.97 نيكي (الساعة 0403 جمت اليوم الثلاثاء) ‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬124.71 ‭‭‭-‬0.65% 18970.53 النفط (الساعة 0401 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.14 +0.27% 52.51 دولار/برميل برنت -0.11 -0.20% 55.75 العملات والذهب (الساعة 0401 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0623-1.0624 دولار الدولار/الين 114.07-114.08 ين الاسترليني/الدولار 1.2069-1.2070 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1205.95-1206.13 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)