الأربعاء 18 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * أمريكا تنفذ ضربات جوية قرب الباب السورية بعد انتقادات من تركيا * فرنسا تعلن دعمها لأهداف محادثات استانة وتصر على وجود حقيقي للمعارضة السورية * لافروف: بعض الدول الأوروبية تفكر في إفساد محادثات سلام سوريا * برنامج الأغذية يوقف مؤقتا إسقاط مساعدات غذائية إلى دير الزور * الجيش: القوات العراقية تتوغل في جيب للدولة الإسلامية في الموصل * حزب الله اللبناني يعثر على طائرة إسرائيلية بدون طيار سقطت على الحدود * وزير الخارجية السعودي يرفض انتقادات مرشحي الرئاسة الفرنسية للرياض * مصر تضيف أبو تريكة نجم كرة القدم السابق إلى قائمة الإرهابأهم الأنباء العالمية * البيت الأبيض: أوباما يعقد الأربعاء مؤتمره الصحفي الأخير * ماي: لن نبرم اتفاقا غير حاسم لبلادنا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي * ماي: اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي سيطرح للتصويت في البرلمان * لافروف: نعمل مع الصين على إعادة إطلاق المحادثات مع كوريا الشمالية * وزير فرنسي:انتقادات ترامب جعلت الأوربيين أكثر قربا * أوكرانيا تطالب بإنهاء دعم روسيا للانفصاليين في دعوى أمام الأمم المتحدة * إنهاء البحث تحت الماء عن الطائرة الماليزية المفقودة * الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن لفرض "ضغوط جادة" على جنوب السودان السعودية * أرامكو: الرياض تسعى لزيادة طاقة إنتاج النفط لتغطية الطلب * الاتصالات السعودية تستحوذ على حصة 40% في سيلكو مقابل 400 مليون ريال * مؤشر البورصة يرتفع 0.73% إلى 6873.5 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تثبت سعر صرف العملة في التعاملات الجمركية لدعم المستوردين * مؤشر البورصة يرتفع 1.3% إلى 13436.1 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * صحيفة: الاتحاد للطيران الإماراتية ولوفتهانزا الألمانية تجريان محادثات اندماج * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.21 إلى 4663 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يتراجع 0.09% إلى 3672 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * كويت انرجي الكويتية تبيع 25% من حقل أبو سنان المصري لجلوبال كونكت * مؤشر البورصة يصعد 1.24 إلى 6301.1 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -58.96 -0.30% 19826.77 نقطة ستاندرد آند بورز -6.75 -0.30% 2267.89 ناسداك -35.39 -0.63% 5538.73 ستوكس 600 -0.55 -0.15% 362.42 نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬13.98 ‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬0.07% 18799.55 النفط (الساعة 0414 جمت اليوم الاربعاء) الخام الأمريكي +0.23 +0.44% 52.71 دولار/برميل برنت +0.23 +0.41% 55.70 العملات والذهب (الساعة 0414 جمت اليوم الاربعاء) اليورو/الدولار 1.0695-1.0699 دولار الدولار/الين 113.02-113.04 ين الاسترليني/الدولار 1.2338-1.2341 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1214.86-1215.63 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)