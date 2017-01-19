الخميس 19 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي:استعادة الجانب الشرقي من الموصل. * صحيفة: مهاجم ملهى اسطنبول يقول إنه عمل بتوجيهات من الدولة الإسلامية. * ظريف يريد التعاون مع السعودية بشأن سوريا واليمن. أهم الأنباء العالمية * رئيس وزراء إيطاليا: لا مؤشرات على سقوط قتلى بعد زلازل في وسط البلاد. * بايدن: من المؤكد أن روسيا ستتدخل في الانتخابات الأوروبية. * قوات الأمن تنتشر في الميناء الرئيسي بساحل العاج. * استجواب رئيس وزراء كندا بشأن عطلة في جزر البهاما. * تعافي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في مستشفى من مشكلات تنفس. * ارتفاع قتلى هجوم على معسكري للجيش في مالي إلى 33. السعودية * نمو صافي ربح البنك الأهلي التجاري السعودي 7.5% في الربع/4. * زين السعودية تقلص خسائرها 53.6% في الربع/4. * الصين تبحث مع السعودية التعاون في تخزين النفط واستثمارات الكهرباء. * تصنيع السعودية تتحول للربحية في الربع/4 بفضل تحسن المبيعات. * تفاقم خسائر السعودية للكهرباء في الربع/4 بفعل ارتفاع أسعار الوقود. * مؤشر البورصة ينزل 0.29% إلى 6853.45 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * السويدي المصرية توزع 4 جنيهات للسهم عن أرباح أول 9 أشهر من 2016 في 2 فبراير. * مؤشر البورصة ينخفض 0.98% إلى 13304.44 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.7 إلى 4695.91 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.59% إلى 3694.14 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يصعد 0.8% إلى 6351.77 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -22.05 -0.11% 19804.72 نقطة ستاندرد آند بورز +4.00 +0.18% 2271.89 ناسداك +16.93 +0.31% 5555.65 ستوكس 600 +0.65 +0.18% 363.07 نيكي (الساعة 0636 جمت اليوم الخميس) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬+‭‬‬‬‬167.83 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬+‭‬‬‬‬‬‬‬0.89% 19062.20 النفط (الساعة 0632 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.41 +0.8% 51.49 دولار/برميل برنت +0.45 +0.83% 54.37 العملات والذهب (الساعة 0637 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0636-1.0640 دولار الدولار/الين 114.53-114.57 ين الاسترليني/الدولار 1.2272-1.2278 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1202.51-1203.28 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)