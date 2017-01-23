الاثنين 23 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري وحلفاؤه ينتزعون قرية من الدولة الإسلامية * الأطراف المتحاربة في سوريا تجتمع في محاولة جديدة للخروج من المأزق * مفاوض معارض: الحكومة السورية وإيران تعرقلان انتقال روسيا إلى دور حيادي * إسرائيل توافق على بناء مئات المنازل في مستوطنات بالقدس الشرقية * البيت الأبيض: ترامب يدعو نتنياهو لاجتماع في البيت الأبيض في أول فبراير * شهود: الدولة الإسلامية تفجر فندقا في غرب الموصل لمنع القوات من استخدامه * مسؤولون: مقتل اثنين يشتبه أنهما من القاعدة في ضربة جوية باليمن * الشرطة التركية تعتقل مشتبها به في هجمات صاروخية باسطنبول * العراق يعلن بيع سندات بضمان أمريكي قيمتها مليار دولار * انتشال أربع جثث أخرى من تحت أنقاض مبنى منهار في إيران * محكمة إيرانية تؤيد حكما بسجن موظف إغاثة بريطانية خمسة أعوام * * أهم الأنباء العالمية * عواصف تقتل 16 شخصا في جنوب الولايات المتحدة * السلطات الإندونيسية تحتجز 17 مواطنا عائدين من سوريا * ماي: لن أخشى أن أخبر ترامب إذا وجدت أمرا غير مقبول * ميدفيديف: روسيا يجب ألا تفكر في رفع العقوبات الغربية عنها قريبا * مقتل 36 على الأقل في خروج قطار عن القضبان في الهند * وزير الطاقة الروسي: نتائج اتفاق خفض الإنتاج تجاوزت التوقعات * مقتل شخص وإصابة سبعة في إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية تكساس الأمريكية * القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية : لا يمكن تأجيل نشر نظام ثاد السعودية * الفالح: خفض إنتاج النفط سيقلص المخزونات * البنك العربي الوطني السعودي يحصل على موافقة مؤسسة النقد لإنشاء شركة تابعة في جزر كايمان * * سابك السعودية تستحوذ على حصة شل العربية في صدف للبتروكيماويات مقابل 820 مليون دولار * بترورابغ السعودية تعلن إعادة تشغيل تدريجي لوحدات مجمع البتروكيماويات اليوم * مؤشر البورصة يرتفع 0.34% إلى 6898.9 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تباين حركة عوائد أذون الخزانة المصرية في العطاء الأسبوعي * أرباح أموك المصرية تقفز 71% في النصف/1 * مؤشر البورصة يهبط 0.66% إلى 12722 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.13% إلى 4698.78 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.72% إلى 3716.98 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * وزير النفط الكويتي: لجنة المراقبة من أوبك والمستقلين ستجتمع بعد 17 مارس * بيان: شركة تابعة للرابطة الكويتية تفوز بمناقصتين حكوميتين بمبلغ 13.9 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 3.2% إلى 6641.78 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +94.85 +0.48% 19827.25 نقطة ستاندرد آند بورز +7.62 +0.34% 2271.31 ناسداك +15.25 +0.28% 5555.33 ستوكس 600 -0.27 -0.07% 362.58 نيكي (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) ‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬ -209.54 ‭‭‭‭‭‬‬‬‬-1.09% 18928.37 النفط (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.10 -0.19% 53.12 دولار/برميل برنت -0.06 -0.11% 55.43 العملات والذهب (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0742-1.0743 دولار الدولار/الين 113.62-113.63 ين الاسترليني/الدولار 1.2420-1.2426 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1216.12-1216.29 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)