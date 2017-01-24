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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 24, 2017 4:43am GMT
 
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الثلاثاء 24 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    

      
    * القوات العراقية تسيطر بالكامل على شرق الموصل.
    * مصير جنود أتراك فروا لليونان بعد محاولة الانقلاب يتحدد هذا
الأسبوع.
    * الأطراف المتحاربة في سوريا تجتمع في أستانة وسقف التوقعات
منخفض.
    * مسؤول تركي: تركيا تتوقع استلام أول مقاتلة إف-35 في 2019.
    * سفن حربية صينية تجوب مياه دول خليجية عربية للمرة الأولى
منذ 2010.
    * وزارة: الطيران الروسي يقصف أهدافا للدولة الإسلامية قرب دير
الزور.
    * الجيش اليمني يسيطر على مدينة وميناء المخا قرب باب المندب.

أهم الأنباء العالمية    
    * مقتل تسعة إندونيسيين وفقد 29 إثر انقلاب قارب قبالة
ماليزيا.
    * دبلوماسي صيني: الصين ستتولى زعامة العالم إذا اقتضى الأمر.
    * بكين تحث إدارة ترامب على إدراك أهمية سياسة "الصين
الواحدة."
    * منظمة الصحة تناشد الدول تكثيف مراقبة انتشار أنفلونزا
الطيور.
    * العواصف تواصل اجتياح جنوب الولايات المتحدة ومقتل 18

السعودية

    * الغذاء يهبط بالتضخم السعودي لأدنى مستوى في 10 سنوات عند
1.7%.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.66% إلى 7013.18 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * سنتامين: لن نقدم عروضا في مزايدة للتنقيب عن الذهب بمصر
والشروط غير مجدية.
    * الأربعاء عطلة في بورصة مصر بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25
يناير.
    * تراجع أرباح القاهرة للدواجن 13% في 2016.
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.21% إلى 13002.89 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * طيران الإمارات تعتزم تسيير رحلات إلى أمريكا عبر اليونان في
خطوة قد تزعج منافسيها.
    * الوطنية لمنتجات الذرة المصرية تتكبد خسارة في 2016 بعد
تعويم الجنيه.
    * موانئ دبي تؤسس وعاء استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار مع
سي.دي.بي.كيو الكندية.
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.88% إلى 4657.57 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.26% إلى 3707.45 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * أرباح بنك الكويت الوطني تنمو 39% في الربع/4.
    * نمو الإيرادات يرفع أرباح بنك بوبيان الكويتي 17% في 2016.
    * لجنة برلمانية توافق على سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي
لتعزيز رأسمال الخطوط الكويتية.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 6679.62 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -27.40     -0.14%        19799.85 نقطة
ستاندرد آند بورز    -6.11        -0.27%        2265.20
ناسداك            -2.391      -0.04%      5552.943
ستوكس 600        -1.57      -0.43%        361.01
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    -50.67      
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬-0.24%    18858.15

النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.42        +0.22%        52.97
دولار/برميل
برنت            +0.47        +0.26%        55.49

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0752-1.0756   دولار
الدولار/الين        112.92-112.95   ين
الاسترليني/الدولار    1.2507-1.2511   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1216.67-1216.84 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
 