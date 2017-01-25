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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 25, 2017 4:36am GMT
 
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الأربعاء 25 يناير كانون الثاني


    أهم الأنباء الإقليمية 
    * رئيس وفد الحكومة السورية في محادثات أستانة يصف المحادثات
بأنها "ناجحة"
    * المعارضة السورية تقول إن لديها تحفظات على بيان أستانة
    * وفد المعارضة السورية يقول إنه غير سعيد ببيان أستانة
الختامي
    * متشددون في سوريا يهاجمون مقاتلي المعارضة المشاركة في
محادثات أستانة
    * الحكومة السورية تقول هجوم وادي بردى سيستمر
    * إيران وروسيا وتركيا تقول إنها ستعزز معا وقف إطلاق النار
بسوريا
    * فرنسا تأمل أن تمهد محادثات أستانة الطريق لاستئناف مفاوضات
جنيف
    * الكرملين: الملك عبد الله عاهل الأردن يزور روسيا لبحث
مكافحة الإرهاب
    * قائد: القوات العراقية تستعد لهجوم على غرب الموصل
    * مصادر: ترامب سيوقع أوامر تنفيذية عن الهجرة من دول بالشرق
الأوسط


    أهم الأنباء العالمية    
    * المحكمة العليا :على ماي أن تحصل على موافقة البرلمان لبدء
عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
    * متحدث باسم ماي:قرار المحكمة لن يغير الجدول الزمني للانسحاب
من الاتحاد الأوروبي
    * دبلوماسي أوروبي: بريطانيا أبلغت الاتحاد الأوروبي التزامها
بمهلة الخروج
    * رئيسة وزراء بريطانيا تلتقي رئيس ورئيس وزراء تركيا يوم
السبت
    * تحطم طائرة هليكوبتر في وسط إيطاليا
    * وكالة: روسيا تقول إن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان
سيفاقم وضع البلاد
    * مقتل 4 جنود صوماليين على الأقل في انفجار قنبلة قرب مقديشو
    * الصين تدعو أمريكا للتصرف والتحدث بحذر عن بحر الصين الجنوبي


    السعودية
    * البنك الأول السعودي يقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2016
    * مؤشر البورصة يصعد 1.12% إلى 7091.88 نقطة في الإغلاق السابق


    مصر
    * وزير البترول: مصر ملتزمة بسداد 3.5 مليار دولار للشركات
الأجنبية
    * مصر تبدأ تسويق إصدار ثلاثي لسندات دولية بعائد بين 6.375%
و8.875%
    * أسهم جهينة والنساجون وسيدي كرير وبنك كريدي تنضم للمؤشر
الرئيسي لبورصة مصر
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.92% إلى 12882.88 نقطة في الإغلاق
السابق


    الإمارات
    * استقالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي للاتحاد للطيران
خلال 2017 لكن الشركة ملتزمة باستراتيجيتها
    * نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي 7.2% في 2016
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.47% إلى 4679.26 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.34% إلى 3719.99 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.94% إلى 6742.35 نقطة في الإغلاق
السابق


    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -27.40     -0.14%        19799.85 نقطة
ستاندرد آند بورز    -6.11        -0.27%        2265.20
ناسداك            -2.391      -0.04%      5552.943
ستوكس 600        -1.57      -0.43%        361.01
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    +221.7      
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+1.18%    19006.71

النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.15        -0.28%        53.03
دولار/برميل
برنت            -0.09        -0.16%        55.35

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0736-1.0734   دولار
الدولار/الين        113.51-113.43   ين
الاسترليني/الدولار    1.2521-1.2525   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1205.57-1205.4 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
 