الخميس 26 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * من المتوقع أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة خلال الأيام المقبلة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين في سوريا وغيرها من الدول المجاورة. * المرصد: الجيش السوري وحلفاؤه يطردون الدولة الإسلامية من مناطق قرب حلب * وزير كويتي يدعو للحوار بين إيران ودول الخليج في زيارة نادرة * إسرائيل تنتهي من اختبار منظومة دفاع صاروخي * جيش إسرائيل يقتل فلسطينيا قال إنه اقتحم محطة حافلات في الضفة بسيارة * مقتل 28 في هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو أهم الأنباء العالمية * الحمى الصفراء تقتل 40 شخصا في البرازيل * الشرطة الألمانية تداهم منازل في حملة على متطرفين يمينيين * واشنطن بوست: إدارة ترامب قد تعيد فتح سجون سرية في الخارج السعودية * معدنية توقع اتفاقا لتأسيس شركة لصناعة السيارات بالمملكة * مؤشر البورصة يصعد 0.51% إلى 7128.12 نقطة في الإغلاق السابق مصر * هيئة السلع تطلب قمحا للشحن في 1-10 مارس * فيتش تمنح السندات الدولارية الجديدة لمصر تصنيف "B" * مؤشر البورصة يهبط 0.92% إلى 12882.88 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي للاستثمارات تحدد السعر النهائي لصكوك بمليار دولار * بنك دبي الإسلامي يستهدف نمو القروض 10-15% في 2017 * صافي ربح بنك المشرق ينخفض 20.7% في الربع/4 * مؤشر أبوظبي يهبط 1.55% إلى 4606.50 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.11% إلى 3678.81 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 1.14% إلى 6819.09 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +155.80 +0.78% 20068.51 نقطة ستاندرد آند بورز +18.30 +0.80% 2298.37 ناسداك +55.382 +0.99% 5656.339 ستوكس 600 +4.67 +1.29% 366.59 نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الخميس) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ +299.70 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+1.57% 19357.20 النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.45 +0.85% 53.20 دولار/برميل برنت +0.47 -0.85% 55.55 العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0755-1.0756 دولار الدولار/الين 113.41-113.44 ين الاسترليني/الدولار 1.2654-1.2658 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1197.80-1198.60 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)