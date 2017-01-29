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صباح الخير من رويترز

Sun Jan 29, 2017 4:38am GMT
 
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الأحد 29 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * البيت الأبيض: ترامب يتحدث مع زعماء السعودية والإمارات
وكوريا الجنوبية
    * الرئيس اليمني يأمر بنقل مقر البرلمان إلى عدن
    * مسؤول يمني :اليمن "فزع" من قرار ترامب بشأن الهجرة
    * نواب عراقيون يطالبون البرلمان بمناقشة قيود السفر الأمريكية
    * فصائل إسلامية سورية تشكل هيئة معارضة جديدة
    * وكالة أنباء الإمارات: تدمير طائرة بدون طيار إيرانية الصنع
في اليمن
    * وسائل إعلام والمرصد: الجيش السوري يسيطر على نبع للمياه قرب
دمشق

أهم الأنباء العالمية
    * قاضية أمريكية تسمح بإقامة المسافرين العالقين بتأشيرات
سليمة
    * ترامب يقول إن الأمر التنفيذي بشأن اللاجئين ليس حظرا على
المسلمين
    * المكسيك تنتقد إسرائيل بسبب تغريدة لنتنياهو عن الجدار
الحدودي
    * رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأمريكي
    * ترامب وميركل يتفقان على ضرورة أن تدفع كل دولة بحلف الأطلسي
نصيبا عادلا
    * خلال زيارتها لتركيا.. رئيسة وزراء بريطانيا تركز على
التجارة وتسلط الضوء على حقوق الإنسان
    * إيران تقول إنها ستحظر دخول الأمريكيين ردا على قرار ترامب
بحظر دخول إيرانيين
    * تقارير: نحو 40 جنديا تركيا في حلف الأطلسي طلبوا اللجوء
لألمانيا
    * وزير ألماني: يجب أن تكون عقوبات روسيا مرتبطة بإحراز تقدم
صوب السلام في أوكرانيا
    * تقرير: كوريا الشمالية استأنفت فيما يبدو تشغيل مفاعل
للبلوتونيوم

السعودية

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 7134.88 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر

    * مؤشر البورصة يصعد 1.62% إلى 13091.05 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات

    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.38% إلى 4624.17 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.62% إلى 3701.46 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 6852.30 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -7.13      -0.04%        20093.78 نقطة
ستاندرد آند بورز    -1.99        -0.09%        2294.69
ناسداك            +5.606     +0.10%      5660.78
ستوكس 600        -1.12      -0.3%        366.38
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    +65.01  
    ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.34%        19467.40

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        -0.69          -1.26%        53.09
دولار/برميل
برنت            -0.78          -1.35%        55.48

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0694-1.0700  دولار
الدولار/الين        115.04-115.07  ين
الاسترليني/الدولار    1.2547-1.2551  دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1191.2-1191.98 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار وعبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير
محمد اليماني)
 