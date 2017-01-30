الاثنين 30 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * سكان: مقتل 30 فيما يعتقد أنها غارة أمريكية باليمن * الجامعة العربية تنتقد القيود الأمريكية بمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها * البيت الأبيض: العاهل السعودي وترامب يتفقان على دعم إقامة مناطق آمنة بسوريا واليمن * العراق يعارض قيود السفر الأمريكية ويبقي على التعاون ضد الدولة الإسلامية * قوات الحشد الشعبي الشيعية تدعو لحظر دخول الأمريكيين العراق * إيران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على الحظر الأمريكي * وزير خارجية إيران: نرحب بدخول الأمريكيين الذين يحملون تأشيرة * مسؤولون: قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيا في اشتباك بالضفة الغربية * نتنياهو يدعم نقل السفارة الأمريكية للقدس لكنه لا يتعجل * الجيش السوري يقول إنه استرد وادي بردى من مقاتلي المعارضة * حكم جديد بسجن السياسي والداعية السلفي أبو إسماعيل في مصر أهم الأنباء العالمية * مسؤول: 5 قتلى في إطلاق نار بمسجد في مدينة كيبيك * ترامب: أمريكا تستأنف إصدار التأشيرات لجميع الدول خلال 90 يوما * البيت الأبيض: ترامب وهوانج يتفقان على تعزيز الدفاع ضد كوريا الشمالية * ممثلو ادعاء من 15 ولاية أمريكية والعاصمة ينددون بقرار ترامب بشأن الهجرة * ارتباك في المطارات بعد قرار ترامب حظر دخول المهاجرين * احتجاجات في مدن أمريكية على قرار ترامب بشأن الهجرة * ولايات أمريكية تناقش رفع دعاوى قضائية لإبطال أمر ترامب بشأن المهاجرين * ألمانيا ستدرس أثر الحظر الأمريكي على مواطنيها مزدوجي الجنسية * وزير الخارجية الفرنسي يقول إن قبول اللاجئين "واجب" * مقتل 15 متشددا في الفلبين وإصابة زعيمهم في اشتباكات مع الجيش * مقتل 3 سائحين صينيين وفقدان 6 أشخاص في غرق قارب قبالة جزيرة ماليزية السعودية * معادن السعودية تستخدم 4.729 مليار ريال من حصيلة الاكتتاب البالغة 5.6 مليار * الأهلي التجاري السعودي يوصي بتوزيع ريال واحد للسهم أرباحا عن النصف/1 * مجموعة المعجل السعودية: ليس أمامنا سوى تخفيض العمالة لضمان الاستمرارية * مؤشر البورصة يرتفع 0.68% إلى 7183.25 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و 9 أشهر * مؤشر البورصة يصعد 0.54% إلى 13161.52 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * البنك المركزي: تراجع طفيف للطلب على الائتمان بالإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.81% إلى 4586.55 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.95% إلى 3666.16 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * صافي ربح فيفا الكويتية يهبط 7% في سنة 2016 بسبب زيادة التكاليف * مؤشر البورصة يرتفع 1.3% إلى 6943.2 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -7.13 -0.04% 20093.78 نقطة ستاندرد آند بورز -1.99 -0.09% 2294.69 ناسداك +5.606 +0.10% 5660.78 ستوكس 600 -1.12 -0.3% 366.38 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ -127.46 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-0.65% 19339.94 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.28 -0.53% 52.89 دولار/برميل برنت -0.03 -0.54% 55.22 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0730-1.0734 دولار الدولار/الين 114.41-114.44 ين الاسترليني/الدولار 1.2579-1.2582 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1194.06-1194.20 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)