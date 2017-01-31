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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 31, 2017 4:06am GMT
 
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الثلاثاء 31 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * تركيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا وتتعهد بدعم جهود الوحدة
    * جيش العزة في حماة يعلن انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار في
سوريا
    * إسرائيل تؤجل التصويت على تقنين مواقع استيطانية
    * التلفزيون العراقي: البرلمان يقر تعيين وزيري الدفاع
والداخلية الجديدين
    * البرلمان العراقي يطلب من الحكومة الرد بالمثل على حظر السفر
الأمريكي
    * أطباء بلا حدود: حظر ترامب يعرض حياة السوريين للخطر
    * الاتحاد الأفريقي يختار رئيسا جديدا وينظر في عودة المغرب
    * الجنود الأتراك اللاجئون في اليونان يستأنفون قرار استمرار
احتجازهم
    * وزيرة المالية: تونس تحتاج 2.85 مليار دولار تمويلا خارجيا
هذا العام    

أهم الأنباء العالمية        
    * وزير النفط الكويتي: الأسعار الحالية مناسبة للمنتجين
والمستهلكين
    * متحدث باسم ماي يستبعد إلغاء زيارة ترامب لبريطانيا
    * الاتحاد الأوروبي يقول إنه يدرس حظر السفر الأمريكي
    * أوكرانيا: مقتل المزيد من الجنود في أعنف اشتباكات من أسابيع
    * فائض المعاملات الجارية لألمانيا الأعلى في العالم في 2016
مسجلا مستوى قياسيا        

السعودية
    * تسارع نمو المعروض النقدي السعودي مع تعافي الاقتصاد
    * مصادر: أرامكو السعودية تعتزم إغلاق وحدة بمصفاة راس تنورة
في مايو للصيانة
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.7% إلى 7133.2 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مدينة نصر للإسكان توافق على بيع أسهم خزينة بسعر السوق
    * مؤشر البورصة يصعد 1.79% إلى 12926.07 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * أرامكس بدبي تتوقع تباطؤ نمو الأرباح والإيرادات في 2017
    * هبوط أرباح الواحة كابيتال بأبوظبي في الربع/4 مع ارتفاع
المخصصات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.09% إلى 4590.88 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.34% إلى 3678.79 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة 18.4% في 2017-2018
    * وزير المالية: لا جدول زمنيا للسندات الدولية
    * هيئة الاستثمار    : أولوية للتكنولوجيا والبنية التحتية هذا
العام
    * طيران الجزيرة الكويتية تعين روهيت راماشاندران رئيسا
تنفيذيا
    * أرباح الافكو الكويتية تقفز 72% في الربع/1
    * مؤشر البورصة ينزل 1.5% إلى 6839.1 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -122.65    -0.61%        19971.13 نقطة
ستاندرد آند بورز    -13.79        -0.60%        2280.90
ناسداك            -47.070    -0.83%      5613.712
ستوكس 600        -1.12      -0.30%        366.38
نيكي  (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
   -288.02      
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-1.49%    19080.83

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        -0.21          -0.4%        52.42
دولار/برميل
برنت            -0.07          -0.13%        55.16

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0696-1.0700   دولار
الدولار/الين        113.52-113.53   ين
الاسترليني/الدولار    1.2507-1.2511   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1200.96-1201.73 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 
 