الأربعاء أول فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * الأمم المتحدة تعقد الجولة القادمة من محادثات سوريا في 20 فبراير * مصدر عسكري كردي: المرحلة القادمة من الهجوم على الدولة الإسلامية تهدف لعزل الرقة * جماعات سورية تحصل على دعم أمريكي أكبر لمحاربة الدولة الإسلامية * برنامج الأغذية العالمي يستأنف إسقاط الغذاء جوا على دير الزور السورية * عودة المغرب للاتحاد الأفريقي بعد سنوات من الخلاف بشأن الصحراء الغربية * إيران تقول إنها لن تستخدم الصواريخ الباليستية في مهاجمة أي دولة * وزير: تركيا فصلت أكثر من 90 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب * إسرائيل تقول إنها ستبني 3000 منزل جديد بمستوطنات في الضفة الغربية أهم الأنباء العالمية * امتداد الطعون على أوامر ترامب بشأن الهجرة لمزيد من ولايات أمريكا * القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان على إقليم هلمند * كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن تصاعد القتال بشرق أوكرانيا * ماليزيا تلقي القبض على 3 أشخاص يُشتبه بتعاطفهم مع الدولة الإسلامية * ألمانيا تعتقل ثلاثة للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية * سفير أمريكي ينفي بناء مستودعات أسلحة أمريكية في الفلبين * وزير المالية الفرنسي: ترامب يشكل خطرا كبيرا على التجارة العالمية السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.34% إلى 7101.9 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: وفد نفطي يزور العراق في فبراير للاتفاق على استيراد النفط الخام * المعروض النقدي المصري يقفز 39.5% في نهاية ديسمبر * مؤشر البورصة ينزل 1.96% إلى 12672.5 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الوطني في الربع/4 بفضل زيادة الرسوم * صافي ربح الخليج الأول الإماراتي ينخفض 11% في الربع/4 * مؤشر أبوظبي ينزل 0.92% إلى 4548.82 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.98% إلى 3642.85 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تأمل بمضاعفة إيراداتها 4 مرات وتنويع مصادر الدخل بحلول عام 2035 * صافي ربح بيت التمويل الكويتي يرتفع 13% في 2016 بفضل انخفاض المصروفات والمخصصات * مؤشر البورصة ينزل 0.1% إلى 6832.22 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -107.04 -0.54% 19864.09 نقطة ستاندرد آند بورز -2.03 -0.09% 2278.87 ناسداك +1.074 +0.02% 5614.786 ستوكس 600 -2.43 -0.67% 360.12 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ +57.6 +‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬0.30% 19098.94 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.10 -0.19% 52.71 دولار/برميل برنت -0.17 -0.31% 55.41 العملات والذهب (الساعة 0600 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0790-1.0794 دولار الدولار/الين 113.15-113.20 ين الاسترليني/الدولار 1.2572-1.2576 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1209.26-1210.06 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)