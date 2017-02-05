ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 26.363 مليار دولار بنهاية يناير

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي اليوم الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

كانت مصر باعت نهاية يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.

وتعني أحدث الأرقام أن الاحتياطي النقدي ارتفع بما يزيد عن ملياري دولار في يناير كانون الثاني.