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ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 26.363 مليار دولار بنهاية يناير

Sun Feb 5, 2017 3:02pm GMT
 
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القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي اليوم الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

كانت مصر باعت نهاية يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.

وتعني أحدث الأرقام أن الاحتياطي النقدي ارتفع بما يزيد عن ملياري دولار في يناير كانون الثاني.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
 
 