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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 2, 2017 4:06am GMT
 
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الخميس 2 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية
    * إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية جديدة وتقول إنها لا تنتهك
الاتفاق النووي.
    * قوات إسرائيلية تبدأ عملية لطرد المستوطنين من موقع استيطاني
غير قانوني.
    * ليبيا تنتقد حظر السفر الأمريكي وتشكك في إمكان حضور مؤتمر
بواشنطن.
    * روسيا: على ترامب أن يكون أكثر تحديدا بشأن المناطق الآمنة
بسوريا.

أهم الأنباء العالمية        
    * التونسي المعتقل في ألمانيا على صلة بهجوم متحف باردو.
    * وكالة: روسيا تتهم خبراء للأمن الإلكتروني بالخيانة.
    * بان جي مون يقول إنه لن يترشح لرئاسة كوريا الجنوبية.
    * الكرملين: احتدام الوضع في أوكرانيا يظهر الحاجة لحوار
أمريكي روسي.
    * حصري-اليابان تحصل على تخفيضات إضافية في صفقة طائرات إف-35
الأمريكية.
    * الرئيس الإيراني يصف ترامب بالمبتدئ في عالم السياسة.
    * الشرطة الألمانية تداهم منازل ومساجد وتعتقل تونسيا يشتبه في
تخطيطه لهجوم.

السعودية
    * الفالح: السعودية ستدعو لتقديم عطاءات مشروعات طاقة متجددة
في أبريل.
    * السعوديون يبدأون اليوم التسجيل في برنامج "حساب المواطن".
    * موبايلي السعودية توقع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.9
مليار ريال مع بنوك محلية.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.01% إلى 7100.93 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * مصادر: طرح جزئي لأسهم بنك القاهرة في بورصة مصر خلال
النصف/1.
    * محافظ المركزي لصحيفة: مصر تلقت 4 مليارات دولار حصيلة إصدار
السندات الدولية.
    * مسؤول: ارتفاع صادرات مصر 9% وتراجع الواردات 10.5% في 2016.
    * مؤشر البورصة ينزل 0.7% إلى 12584.26 نقطة في الإغلاق
السابق.

الإمارات
    * بنك دبي الإسلامي يعين بنوكا لترتيب إصدار صكوك محتمل.
    * الاتحاد للطيران ولوفتهانزا توقعان اتفاقات للتوريد
والصيانة.
    * أبوظبي الوطني يقدم خدمات الدفع عبر تقنية "بلوك تشين"
بالشراكة مع ريبل.
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.5% إلى 4526.26 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.3% إلى 3653.65 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * ايكويت الكويتية ستبدأ جولة ترويج لصكوك في 5 فبراير.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 6847.96 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +26.85        +0.14%        19890.94 نقطة
ستاندرد آند بورز    +0.68        +0.02%        2279.55
ناسداك            +27.865    +0.50%      5642.651
ستوكس 600        +3.08      +0.86%        363.20
نيكي  (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    -149.18        -0.78%     
  18998.90

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        -0.32          -0.59%        53.56
دولار/برميل
برنت            -0.23          -0.40%        56.57

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0787-1.0791   دولار
الدولار/الين        112.71-112.76   ين
الاسترليني/الدولار    1.2662-1.2666   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1215.70-1216.50 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 
 