الخميس 2 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية جديدة وتقول إنها لا تنتهك الاتفاق النووي. * قوات إسرائيلية تبدأ عملية لطرد المستوطنين من موقع استيطاني غير قانوني. * ليبيا تنتقد حظر السفر الأمريكي وتشكك في إمكان حضور مؤتمر بواشنطن. * روسيا: على ترامب أن يكون أكثر تحديدا بشأن المناطق الآمنة بسوريا. أهم الأنباء العالمية * التونسي المعتقل في ألمانيا على صلة بهجوم متحف باردو. * وكالة: روسيا تتهم خبراء للأمن الإلكتروني بالخيانة. * بان جي مون يقول إنه لن يترشح لرئاسة كوريا الجنوبية. * الكرملين: احتدام الوضع في أوكرانيا يظهر الحاجة لحوار أمريكي روسي. * حصري-اليابان تحصل على تخفيضات إضافية في صفقة طائرات إف-35 الأمريكية. * الرئيس الإيراني يصف ترامب بالمبتدئ في عالم السياسة. * الشرطة الألمانية تداهم منازل ومساجد وتعتقل تونسيا يشتبه في تخطيطه لهجوم. السعودية * الفالح: السعودية ستدعو لتقديم عطاءات مشروعات طاقة متجددة في أبريل. * السعوديون يبدأون اليوم التسجيل في برنامج "حساب المواطن". * موبايلي السعودية توقع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.9 مليار ريال مع بنوك محلية. * مؤشر البورصة ينخفض 0.01% إلى 7100.93 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصادر: طرح جزئي لأسهم بنك القاهرة في بورصة مصر خلال النصف/1. * محافظ المركزي لصحيفة: مصر تلقت 4 مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية. * مسؤول: ارتفاع صادرات مصر 9% وتراجع الواردات 10.5% في 2016. * مؤشر البورصة ينزل 0.7% إلى 12584.26 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * بنك دبي الإسلامي يعين بنوكا لترتيب إصدار صكوك محتمل. * الاتحاد للطيران ولوفتهانزا توقعان اتفاقات للتوريد والصيانة. * أبوظبي الوطني يقدم خدمات الدفع عبر تقنية "بلوك تشين" بالشراكة مع ريبل. * مؤشر أبوظبي ينزل 0.5% إلى 4526.26 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.3% إلى 3653.65 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * ايكويت الكويتية ستبدأ جولة ترويج لصكوك في 5 فبراير. * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 6847.96 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +26.85 +0.14% 19890.94 نقطة ستاندرد آند بورز +0.68 +0.02% 2279.55 ناسداك +27.865 +0.50% 5642.651 ستوكس 600 +3.08 +0.86% 363.20 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ -149.18 -0.78% 18998.90 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.32 -0.59% 53.56 دولار/برميل برنت -0.23 -0.40% 56.57 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0787-1.0791 دولار الدولار/الين 112.71-112.76 ين الاسترليني/الدولار 1.2662-1.2666 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1215.70-1216.50 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)